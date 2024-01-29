"Всё больше условий": Депутат Рады из СИЗО увидел готовность Киева начать переговоры

С каждым днём в Киеве создаётся всё больше условий для начала переговоров с Россией об урегулировании украинского конфликта. Такое мнение в телеграм-канале высказал подозреваемый в госизмене и находящийся в киевском СИЗО депутат Рады Александр Дубинский.

Не так давно лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия подчеркнул, что украинский парламент приближается к значительному кризису. Всё дело в том, что многие депутаты его партии заявили о намерении сложить полномочия. Кроме 17 "слуг народа", о таком решении сообщили и в других политсилах.

"История Арахамии про 17 депутатов, которые хотят сложить мандат, — это не история про невостребованность, это история про страх. Если я правильно считываю знаки, то создаётся всё больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны", — заявил Дубинский.

Он пояснил, что "непримиримая" позиция Владимира Зеленского относится к завершению пятилетнего срока его полномочий, что делает политическим лозунгом даже самые безапеляционные заявления. На депутатов может быть возложено принятие любых решений из-за возможной передачи власти. При этом желающих эти решения принимать становится всё меньше.

Дубинский также напомнил, что на Украине была ситуация, когда после Майдана депутатов насильно доставляли в парламент, чтобы создать нужное число голосов. Поэтому сейчас те, кто поумнее, не хочет повторения этой ситуации.