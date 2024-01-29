Экс-главком НАТО допустил переговоры России и Украины в 2024 году

Мирные переговоры между Россией и Украиной могут пройти уже в этом году. Как заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в эфире нью-йоркской радиостанции WABC 770, возможность для этого процесса может открыться после завершения выборов президента Соединённых Штатов, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

"Я думаю, что ближе к концу этого года, возможно, после выборов в США, перед нами откроется окно для проведения переговоров", — заявил экс-военачальник.

Адмирал ВМС США в отставке считает, что текущий конфликт может завершиться по сценарию Корейской войны, то есть Москва сохранит за собой контроль над уже освобождёнными территориями бывшей Украины, в том числе над Крымом. В то же время, как считает Ставридис, Незалежная станет членом Североатлантического альянса.