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28 января, 21:42

Экс-главком НАТО допустил переговоры России и Украины в 2024 году

Экс-главком НАТО Ставридис: Переговоры по Украине могут пройти в конце года

Мирные переговоры между Россией и Украиной могут пройти уже в этом году. Как заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в эфире нью-йоркской радиостанции WABC 770, возможность для этого процесса может открыться после завершения выборов президента Соединённых Штатов, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

"Я думаю, что ближе к концу этого года, возможно, после выборов в США, перед нами откроется окно для проведения переговоров", — заявил экс-военачальник.

Адмирал ВМС США в отставке считает, что текущий конфликт может завершиться по сценарию Корейской войны, то есть Москва сохранит за собой контроль над уже освобождёнными территориями бывшей Украины, в том числе над Крымом. В то же время, как считает Ставридис, Незалежная станет членом Североатлантического альянса.

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Ранее Лайф писал, что сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтону и Киеву следует заключить мирное соглашение с Москвой. По его словам, чем дольше продолжается война, тем больше Украина превращается в государство-обрубок.

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Алексей Соловьёв
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