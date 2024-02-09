Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 03:18

Путин заявил, что аналитики убеждали руководство США разделить и подчинить Россию

Занимавшиеся СССР со времён холодной войны американские аналитики убеждали власти США разделить Россию на ряд квазигосударственных образований и подчинить их себе. В перспективе их потенциал планировалось направить на борьбу с Китаем, рассказал глава государства Владимир Путин.

Как пояснил президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, за время борьбы с СССР на территории США было создано множество различных центров и специалистов, которые убеждали власти развалить нашу страну.

"Им (Аналитикам. — Прим.Лайфа) казалось, они убеждали политическое руководство [США]: надо продолжать долбить Россию, пытаться её доразвалить, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для будущей борьбы с Китаем", — рассказал президент.

Путин рассказал Карлсону о непростой истории отношений России и Украины
Путин рассказал Карлсону о непростой истории отношений России и Украины

Президент Владимир Путин во время интервью Такер Карлсону также дал ценный совет США. По его словам, Штаты в данный момент столкнулись с большинством внутренних проблем, поэтому в этой ситуации Вашингтону следовало бы договорится с Россией и начать уважительно к ней относится.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Оксана Попова
  • Новости
  • Интервью Путина Карлсону
  • США
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров