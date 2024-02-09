Путин заявил, что аналитики убеждали руководство США разделить и подчинить Россию
Занимавшиеся СССР со времён холодной войны американские аналитики убеждали власти США разделить Россию на ряд квазигосударственных образований и подчинить их себе. В перспективе их потенциал планировалось направить на борьбу с Китаем, рассказал глава государства Владимир Путин.
Как пояснил президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, за время борьбы с СССР на территории США было создано множество различных центров и специалистов, которые убеждали власти развалить нашу страну.
"Им (Аналитикам. — Прим.Лайфа) казалось, они убеждали политическое руководство [США]: надо продолжать долбить Россию, пытаться её доразвалить, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для будущей борьбы с Китаем", — рассказал президент.
Президент Владимир Путин во время интервью Такер Карлсону также дал ценный совет США. По его словам, Штаты в данный момент столкнулись с большинством внутренних проблем, поэтому в этой ситуации Вашингтону следовало бы договорится с Россией и начать уважительно к ней относится.
Life.ru / Павел Баранов