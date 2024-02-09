Путин заявил, что аналитики убеждали руководство США разделить и подчинить Россию

Занимавшиеся СССР со времён холодной войны американские аналитики убеждали власти США разделить Россию на ряд квазигосударственных образований и подчинить их себе. В перспективе их потенциал планировалось направить на борьбу с Китаем, рассказал глава государства Владимир Путин.

Как пояснил президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, за время борьбы с СССР на территории США было создано множество различных центров и специалистов, которые убеждали власти развалить нашу страну.

"Им (Аналитикам. — Прим.Лайфа) казалось, они убеждали политическое руководство [США]: надо продолжать долбить Россию, пытаться её доразвалить, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для будущей борьбы с Китаем", — рассказал президент.