Назван победитель "Новой фабрики звёзд"
Победителем проекта "Новая фабрика звёзд" стала Мария Гордеева
Финал музыкального шоу "Новая фабрика звёзд". Фото © Rutube / "Новая фабрика звёзд"
Финал музыкального шоу "Новая фабрика звёзд" на ТНТ состоялся 19 мая. За победу боролись молодые артисты Мария Гордеева, Габриэль Александров, Софья Полозова, Дарья Кочнева, Александр Филин, Нонна Еганян и Семён Полищук.
Открыли концерт Габриэль Александров, Александр Филин и Филипп Киркоров, исполнив хит короля российской эстрады "Я эту жизнь тебе отдам". Дарья Кочнева, Семён Полищук и группа Iowa выступили с хитом "Одно и то же". Нонна Еганян и Мария Гордеева спели вместе с Любовью Успенской "К единственному нежному", а Дарья Кочнева и Софья Полозова вместе с Валерией — хит из 2000-х "Метелица". Сосо Павлиашвили, Нонна Еганян и Габриэль Александров исполнили трогательную композицию "Помолимся за родителей", а Семён Полищук и Софья Полозова снова появились на сцене вместе с Алсу, исполнив "Вместе и навсегда". Также молодые артисты выступили с сольными номерами.
Члены жюри, у которых было по два голоса, распределили их таким образом:
- Сергей Шнуров: Гордеева и Полозова;
- Сергей Жуков: Еганян и Кочнева;
- Егор Дружинин: Полищук;
- Анна Хилькевич: Гордеева;
- Филипп Киркоров: Филин;
- Марина Кравец: Александров.
В итоге победителем шоу "Новая фабрика звёзд" стала Мария Гордеева. Девушка получила приз в три миллиона рублей на развитие творчества.
Мария Гордеева. Фото © Vk / Фабрика звёзд / Новая фабрика звёзд
Ранее Life.ru рассказывал, что в проекте "Новая фабрика звёзд" принимал участие сын знаменитого шансонье Михаила Круга. Молодой человек исполнял песню отца.