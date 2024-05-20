Назван победитель "Новой фабрики звёзд"

Открыли концерт Габриэль Александров, Александр Филин и Филипп Киркоров, исполнив хит короля российской эстрады "Я эту жизнь тебе отдам". Дарья Кочнева, Семён Полищук и группа Iowa выступили с хитом "Одно и то же". Нонна Еганян и Мария Гордеева спели вместе с Любовью Успенской "К единственному нежному", а Дарья Кочнева и Софья Полозова вместе с Валерией — хит из 2000-х "Метелица". Сосо Павлиашвили, Нонна Еганян и Габриэль Александров исполнили трогательную композицию "Помолимся за родителей", а Семён Полищук и Софья Полозова снова появились на сцене вместе с Алсу, исполнив "Вместе и навсегда". Также молодые артисты выступили с сольными номерами.