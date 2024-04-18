Мосгорсуд признал законным штраф певице Монеточке* в 30 тысяч рублей
Монеточка*. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Мосгорсуд отклонил жалобу певицы Елизаветы Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка. Артистка пыталась опротестовать штраф, который был ей назначен летом 2023 года за нарушение законодательства об иноагентах.
"Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы о назначении Гырдымовой Елизавете Андреевне* административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения", — рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.
Напомним, Монеточку признали иностранным агентом в январе 2023 года. Этому предшествовало выкрикивание ею проукраинских лозунгов на концерте в Литве. В мае на артистку составили протокол за отсутствие маркировки. Также летом 2023 года она вновь начала публиковать посты в соцсети без маркировки иноагента.
* Признана Минюстом России иностранным агентом.