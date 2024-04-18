Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Мосгорсуд признал законным штраф певице Монеточке* в 30 тысяч рублей

18 апреля, 10:18
Монеточка*. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Монеточка*. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Мосгорсуд отклонил жалобу певицы Елизаветы Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка. Артистка пыталась опротестовать штраф, который был ей назначен летом 2023 года за нарушение законодательства об иноагентах.

"Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы о назначении Гырдымовой Елизавете Андреевне* административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения", — рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Мосгорсуд признал законным штраф иноагенту Макаревичу*
Мосгорсуд признал законным штраф иноагенту Макаревичу*

Напомним, Монеточку признали иностранным агентом в январе 2023 года. Этому предшествовало выкрикивание ею проукраинских лозунгов на концерте в Литве. В мае на артистку составили протокол за отсутствие маркировки. Также летом 2023 года она вновь начала публиковать посты в соцсети без маркировки иноагента.

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!