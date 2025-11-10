Россия и США
10 ноября, 08:41

Монеточка* вышла на связь после госпитализации

Певица Монеточка*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / monetochkaliska*

Российская певица и автор песен Елизавета Гырдымова (Монеточка)* вышла на связь после экстренной госпитализации в Риге. Накануне во время концерта у певицы внезапно начался сильный приступ — она начала задыхаться, шоу пришлось остановить, а на площадку вызвали скорую. Врачи настояли на немедленном помещении в больницу.

Уже спустя некоторое время 27-летняя певица опубликовала фото из клиники и рассказала, что у неё случился отек Квинке. Артистке сделали уколы, состояние стабилизировали.

«Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю… Первым делом решила написать вам и извиниться. Рига, я не знаю, как же теперь нам быть…» — написала она.

По словам Монеточки*, приступы у неё бывали и раньше, но прямо на сцене такое случилось впервые. Она до последнего пыталась продолжать концерт, но здоровье подвело. Певица надеется, что подобные эпизоды больше не повторятся.

*Включена в реестр иностранных агентов

