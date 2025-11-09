Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 20:51

Монеточку* госпитализировали с концерта в Риге из-за аллергии и отёка Квинке

Певицу Монеточку* госпитализировали с выступления в латвийской столице. У артистки началась сильная аллергия и отёк Квинке. О случившемся передаёт SHOT.

Монеточку* госпитализировали с концерта в Риге. Видео © SHOT

Отмечается, что машина скорой помощи подъехала прямо к залу, где проводилось мероприятие. После паузы, продлившейся около часа, на сцену вышли музыканты группы и заявили, что продолжения не будет.

Монеточка* погасила долг по административному штрафу в размере 30 тысяч рублей
Монеточка* погасила долг по административному штрафу в размере 30 тысяч рублей

В конце октября Басманный суд заочно арестовал певицу Монеточку*по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента. Артистке заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. По данным следствия, Монеточка*, признанная иноагентом, дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Включена в реестр иностранных агентов Минюста России.

BannerImage

Обложка © SHOT

Виталий Приходько
  • Новости
  • Монеточка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar