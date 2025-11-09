Монеточку* госпитализировали с концерта в Риге из-за аллергии и отёка Квинке

Певицу Монеточку* госпитализировали с выступления в латвийской столице. У артистки началась сильная аллергия и отёк Квинке. О случившемся передаёт SHOT.

Монеточку* госпитализировали с концерта в Риге. Видео © SHOT

Отмечается, что машина скорой помощи подъехала прямо к залу, где проводилось мероприятие. После паузы, продлившейся около часа, на сцену вышли музыканты группы и заявили, что продолжения не будет.

В конце октября Басманный суд заочно арестовал певицу Монеточку*по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента. Артистке заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. По данным следствия, Монеточка*, признанная иноагентом, дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

