Навоз, зола, химия: Дачников предупредили об опасности «безобидных» удобрений

Зола, марганец в удобрениях и даже, казалось бы, безобидный компост могут спровоцировать у садовода контактный дерматит — воспаление кожи от прямого взаимодействия с раздражителем, предупредила врач-дерматолог Елизавета Шухман. По её словам, заболевание проявляется зудом, покраснением и мелкими пузырьками в местах соприкосновения, а через пару дней на их месте появляются трещины и корки.

В число неочевидных виновников дерматита, которые дачники часто считают безопасными, входят компост с плесенью, навоз (аммиак и бактерии), древесная зола (щёлочи), эфирные масла в репеллентах, а также народные отвары полыни или тысячелистника. Из химии опасность представляют марганец в удобрениях, никель в пестицидах и консерванты в покупных грунтах.

В качестве профилактики врач посоветовала работать в нитриловых перчатках, сразу после окончания работ мыть руки мылом с pH 5,5, а также использовать защитные очки и одежду с длинными рукавами. Дополнительно можно применять барьерные кремы на основе силиконов. Если же реакции избежать не удалось, следует немедленно промыть поражённый участок водой с мылом, нанести гидрокортизоновую мазь и принять антигистаминный препарат.

«Если у вас появились отек или инфекция — обратитесь к дерматологу», — подчеркнула эксперт в интервью «Газете.ru».

