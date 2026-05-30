Посевной календарь садовода и огородника на июнь 2026: таблица благоприятных дней

Не знаете, когда и что сажать в июне? Или не можете разобраться в уходе за растениями? Посевной календарь на июнь 2026 поможет дачникам заранее распределить посадки, полив, подкормки, прополку и другие работы на участке. В начале месяца луна убывает, 15 июня наступает новолуние, затем начинается период роста, а 30 июня — полнолуние, которое называют Клубничной луной. Life.ru собрал всю полезную информацию о лунных фазах, знаках зодиака и советы по уходу за растениями на июнь 2026!

Фазы луны в июне 2026 года

Фазы луны в июне 2026 года: убывающая луна, новолуние, растущая луна и полнолуние. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Июнь 2026 года начинается с убывающей луны. В этот период, по народным наблюдениям, соки растений активнее направлены к корням, поэтому рекомендуется планировать посадку корнеплодов, прополку, рыхление и санитарную обрезку на этот период. После новолуния луна растёт, это время считатся более подходящим для работы с культурами, которые дают урожай над землёй.

Новолуние наступит 15 июня 2026 года в 05:54 по московскому времени. Полнолуние — 30 июня в 02:56 по Москве. Июньское полнолуние называют Клубничной луной: название связано с коротким сезоном сбора клубники у североамериканских индейских племён. В 2026 году это полнолуние также относится к микролуниям: Луна будет далеко от Земли и визуально покажется немного меньше обычного.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадок в июне 2026

Благоприятные дни для посадок в июне 2026 года по лунному календарю. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Для вашего удобства мы собрали все благоприятные и нежелатльные дни посадок в одну таблицу. Обратите внимание, самые неблагоприятные дни для посадок в июне — это 15-е и 30-е число, то есть новолуние и полнолуние. Также не стоит перегружать растения пересадками в неблагоприятные дни месяца: они хуже приживаются, медленнее восстанавливаются и сильнее реагируют на жару или резкую смену погоды.

Если благоприятный день совпал с ливнем, сильной жарой, заморозками или переувлажнением почвы, посадку лучше перенести. Для растений важнее тёплая земля, умеренная влажность и отсутствие погодного стресса, чем точное совпадение с лунной датой. Теперь давайте разберёмся в том, какие именно культуры нужно сажать в июне 2026?

Что и когда сажать в июне 2026 — полный список культур

Посевной календарь садовода на июнь 2026 года: что и когда сажать? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

В июне в открытый грунт уже можно высаживать большинство овощей, зелени и цветов. Для Подмосковья и средней полосы особенно важно учитывать ночные температуры: теплолюбивые культуры лучше высаживать после того, как минует риск возвратных заморозков. В прохладное лето посадки стоит прикрывать агроволокном, а в жару притенять в первые дни после пересадки.

Овощи: томаты, перцы, огурцы, кабачки, тыква

Томаты, перцы и баклажаны в июне лучше высаживать рассадой. В открытом грунте их размещают на солнечном месте, защищённом от ветра. После пересадки растения поливают тёплой водой, а почву мульчируют, чтобы она дольше сохраняла влагу. Огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву можно сеять семенами прямо в грунт. Семена быстрее всходят в тёплой земле, поэтому при прохладных ночах грядку лучше укрыть плёнкой или агроволокном. На растущей луне, с 16 по 29 июня, такие культуры обычно развиваются активнее.

Корнеплоды: морковь, свёкла, картофель, лук, чеснок

Для моркови, свёклы, редиса, редьки и дайкона особенно подходят дни убывающей луны. В июне эти культуры сеют на рыхлых грядках без свежего навоза: избыток органики может сделать корнеплоды кривыми и грубыми. Картофель в июне ещё можно посадить, особенно если речь о ранних сортах или повторной посадке. Лучшие дни — 2, 3 и 4 июня. Лук, чеснок и хрен также лучше высаживать в первой половине месяца, когда внимание лунного календаря смещено к корневой системе.

Зелень и листовые культуры

Укроп, петрушку, салат, шпинат, руколу, кинзу, базилик и кресс-салат в июне можно сеять волнами каждые 10–14 дней. Так зелень будет поступать к столу всё лето, а растения не успеют массово уйти в стрелку. Для зелени важны не только даты, но и влажность. При пересыхании почвы всходы получаются редкими, а листья становятся жёсткими. После посева грядку лучше поливать мелким распылением, чтобы не размыть семена.

Цветы, ягодные кустарники и плодовые деревья

В июне можно высаживать бархатцы, календулу, циннии, настурции, петунии, алиссум и другие однолетники. Многолетники также можно пересаживать, но в жару это делают вечером и обязательно притеняют растения на несколько дней. Ягодные кустарники и плодовые деревья летом лучше сажать только с закрытой корневой системой. Такие саженцы меньше травмируются при пересадке и быстрее адаптируются. После посадки им нужен регулярный полив, мульча и защита от прямого полуденного солнца.

Как знаки зодиака влияют на выбор дня для посадки

Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Стоит помнить, что в лунном календаре учитывают не только фазу луны, но и знак зодиака, через который она проходит. Самыми плодородными традиционно считают знаки зодиака: Рак, Скорпион, Рыбы и Телец. А, например, знак зодиака Козерог считают подходящим для корнеплодов, деревьев и кустарников: посадки развиваются не слишком быстро, зато формируют крепкую корневую систему. Знак зодиака Весы хорошо влияет на цветы и декоративные культуры.

Знак зодиака Дева считается умеренно благоприятным для ухода, пикировки и работы с почвой. Знаки зодиака Овен, Лев, Близнецы и Водолей считаются менее плодородными знаками. Особенно осторожно стоит относиться к периоду, когда Луна находится в Водолее: 4–6 июня лучше не заниматься важными посевами и пересадками. Эти дни можно посвятить прополке, рыхлению, обработке от вредителей и наведению порядка на участке.

Что ещё важно сделать в саду и огороде в июне 2026?

Работы в саду и огороде, которые необходимо сделать в начале июня 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mishchenko Svitlana

Июнь — один из самых загруженных месяцев для дачника. Помимо посадок нужно следить за поливом, подкормками, сорняками, вредителями и состоянием уже растущих культур. Подробнее о том, какие ещё работы важно сделать до начала июня, читайте в отдельном материале Life.ru. Итак, в начале июня необходимо проводить полив утром и вечером. В жару растения лучше не поливать по листьям днём: капли воды могут усилить ожоги, а резкий перепад температуры вызывает стресс. Стоит помнить, что огурцы, капуста, зелень и молодые посадки нуждаются во влаге чаще, чем лук, чеснок и взрослые корнеплоды.

Подкормки в начале июня помогают растениям нарастить зелёную массу. Для томатов, перцев и огурцов важны азот, калий и фосфор, но избыток азота может привести к жированию: куст будет мощным, а завязей станет меньше. Цветущие и плодоносящие культуры лучше подкармливать сбалансированными составами. Прополка особенно эффективна на убывающей луне. Сорняки в это время легче удалить с корнем, а грядки дольше остаются чистыми. После прополки почву полезно замульчировать травой, соломой, компостом или перегноем.

Защита от вредителей в июне нужна почти всем культурам. В это время активны тля, муравьи, слизни, крестоцветная блошка, колорадский жук и гусеницы. Если вредителей немного, можно использовать механический сбор, зольное опудривание, мыльный раствор или биопрепараты. Кстати, недавно Life.ru писал о том, как защитить сад от вредителей без использования лишней химии!

Life.ru отвечает на часто задаваемые вопросы

Какие культуры можно сажать в июне в открытый грунт? В июне можно сажать томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыкву, морковь, свёклу, редис, картофель, лук, чеснок, капусту, зелень, бобовые и цветы. В Подмосковье теплолюбивые культуры лучше высаживать после устойчивого потепления.

В июне можно сажать томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыкву, морковь, свёклу, редис, картофель, лук, чеснок, капусту, зелень, бобовые и цветы. В Подмосковье теплолюбивые культуры лучше высаживать после устойчивого потепления. Какие дни в июне 2026 самые благоприятные для посева? Для большинства культур подходят 2, 3, 8, 12, 16, 21, 24, 25, 26, 28 и 29 июня. Для корнеплодов особенно хороши дни первой половины месяца, а для зелени, цветов и надземных овощей — период растущей луны после 16 июня.

Для большинства культур подходят 2, 3, 8, 12, 16, 21, 24, 25, 26, 28 и 29 июня. Для корнеплодов особенно хороши дни первой половины месяца, а для зелени, цветов и надземных овощей — период растущей луны после 16 июня. Почему новолуние и полнолуние считаются днями покоя? В новолуние и полнолуние растения считают более чувствительными к стрессу. Поэтому в эти даты не советуют сеять, пересаживать, обрезать и проводить травмирующие процедуры. Лучше ограничиться осмотром участка и лёгкими подготовительными работами.

В новолуние и полнолуние растения считают более чувствительными к стрессу. Поэтому в эти даты не советуют сеять, пересаживать, обрезать и проводить травмирующие процедуры. Лучше ограничиться осмотром участка и лёгкими подготовительными работами. Почему в период убывающей луны не сажают томаты и огурцы? Считается, что на убывающей Луне энергия растений направлена к корням, поэтому этот период больше подходит для корнеплодов. Томаты, огурцы, кабачки и перцы плодоносят над землёй, поэтому их чаще высаживают на растущей луне.

Что такое Клубничная луна в июне 2026 года? Клубничная луна — это традиционное название июньского полнолуния. Оно связано не с цветом луны, а с сезоном сбора клубники. В 2026 году полнолуние наступит 30 июня.

Клубничная луна — это традиционное название июньского полнолуния. Оно связано не с цветом луны, а с сезоном сбора клубники. В 2026 году полнолуние наступит 30 июня. Можно ли сажать картофель в июне 2026? Да, картофель можно посадить в июне, особенно ранние сорта. Благоприятные дни — 2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 21, 24 и 26 июня. Лучшие даты для посадки клубней — 2–4 июня.

Да, картофель можно посадить в июне, особенно ранние сорта. Благоприятные дни — 2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 21, 24 и 26 июня. Лучшие даты для посадки клубней — 2–4 июня. Какие цветы сажать в июне 2026 по лунному календарю? В июне можно сажать бархатцы, календулу, настурции, циннии, петунии, алиссум и другие однолетники. Благоприятные дни для цветов — 2, 12, 16, 18, 21, 24, 25, 26 и 27 июня.

В июне можно сажать бархатцы, календулу, настурции, циннии, петунии, алиссум и другие однолетники. Благоприятные дни для цветов — 2, 12, 16, 18, 21, 24, 25, 26 и 27 июня. Что делать, если благоприятный день совпал с дождём или заморозками? Посадку лучше перенести. Лунный календарь помогает выбрать дату, но погода важнее. В холодную, переувлажнённую или слишком сухую почву семена всходят хуже, а рассада дольше болеет после пересадки.

Посевной календарь на июнь 2026 помогает распределить работы на участке и выбрать благоприятные дни для посадки овощей, зелени, цветов, ягодных кустарников и плодовых деревьев. В первой половине месяца лучше уделить внимание корнеплодам, прополке и уходу за почвой, а после 16 июня — посадке надземных культур и цветов. Новолуние 15 июня и полнолуние 30 июня стоит оставить для отдыха растений и планирования. Но главный принцип остаётся прежним: лунный календарь полезен только вместе с прогнозом погоды, правильной агротехникой и внимательным отношением к растениям.