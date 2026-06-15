Ягоды больше не сгниют: Садовод раскрыла секрет большой и сладкой клубники

В середине июня, когда клубника отцвела и ягоды только начинают наливаться, дачники часто совершают критическую ошибку — продолжают кормить кусты азотом, забывая о калии и фосфоре, что приводит к мелким водянистым плодам, слабым цветоносам и гниению ягод, рассказала в беседе с URA.ru садовод Светлана Самойлова.

По её словам, идеальное решение в этот период — монофосфат калия, удобрение без азота, где калий отвечает за вкус, размер ягод, а фосфор — за развитие корней и закладку цветочных почек. Вместе они делают кусты крепкими, а не просто большими. В жидком виде подкормка усваивается быстрее, нужен 1 грамм монофосфата калия на литр воды, но поливать нужно только по влажной почве, иначе корни получат ожог.

Ранее дачникам дали пошаговую инструкцию по спасению огурцов от белой гнили. Грибковое заболевание может за пару дней уничтожить урожай. Причина заражения чаще всего кроется в плохом проветривании и переувлажнении.