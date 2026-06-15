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15 июня, 06:50

Ягоды больше не сгниют: Садовод раскрыла секрет большой и сладкой клубники

Садовод Самойлова: Для крупной и сладкой клубнику нужен монофосфата калия

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В середине июня, когда клубника отцвела и ягоды только начинают наливаться, дачники часто совершают критическую ошибку — продолжают кормить кусты азотом, забывая о калии и фосфоре, что приводит к мелким водянистым плодам, слабым цветоносам и гниению ягод, рассказала в беседе с URA.ru садовод Светлана Самойлова.

По её словам, идеальное решение в этот период — монофосфат калия, удобрение без азота, где калий отвечает за вкус, размер ягод, а фосфор — за развитие корней и закладку цветочных почек. Вместе они делают кусты крепкими, а не просто большими. В жидком виде подкормка усваивается быстрее, нужен 1 грамм монофосфата калия на литр воды, но поливать нужно только по влажной почве, иначе корни получат ожог.

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Борис Эльфанд
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