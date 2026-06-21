Тест: Выберите жизненное кредо, а мы скажем, какая песня Цоя и группы «Кино» описывает именно вас

21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Его песни давно стали чем-то гораздо большим, нежели просто музыкой: для одних они о свободе, для других — о поиске себя, выборе собственного пути или способности оставаться верным своим принципам. Герои его текстов мечтают, сомневаются, влюбляются, уходят навстречу неизвестности и пытаются найти ответы на самые важные вопросы. Выберите жизненное кредо, которое ближе всего именно вам, а мы расскажем, какая песня Виктора Цоя и группы «Кино» лучше всего отражает ваш характер и взгляд на жизнь!