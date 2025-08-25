Мессенджер MAX
25 августа, 05:00

Тест: Мистика, ужасы и готика Тима Бёртона — сколько шедевров вы узнаете по 1 кадру?

Сегодня свой день рождения отмечает Тим Бёртон — известный режиссёр, сценарист, продюсер и художник, который создал особый и узнаваемый с первых кадров мир!

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © фильм «Эдвард Руки-ножницы», режиссёр / сценарист Тим Бёртон / Kinopoisk, © фильм «Алиса в стране чудес», режиссёр Тим Бёртон, сценаристы Линда Вулвертон и др. / Kinopoisk

В фильмах Бёртона причудливо переплетаются готика, гротеск и ирония, но при этом они никогда не сводятся лишь к мрачной эстетике. Он создал целую вселенную, где «не такие, как все» наконец чувствуют себя дома. Через странных и даже пугающих персонажей раскрываются темы дружбы, любви, принятия себя и истинного предназначения! Тим Бёртон умеет показать, что красота может быть в несовершенстве, а чудовища порой оказываются добрее людей. А насколько хорошо вы разбираетесь в этих таинственных шедеврах?

Виктория Мишинкина
