Тест: Мистика, ужасы и готика Тима Бёртона — сколько шедевров вы узнаете по 1 кадру?

В фильмах Бёртона причудливо переплетаются готика, гротеск и ирония, но при этом они никогда не сводятся лишь к мрачной эстетике. Он создал целую вселенную, где «не такие, как все» наконец чувствуют себя дома. Через странных и даже пугающих персонажей раскрываются темы дружбы, любви, принятия себя и истинного предназначения! Тим Бёртон умеет показать, что красота может быть в несовершенстве, а чудовища порой оказываются добрее людей. А насколько хорошо вы разбираетесь в этих таинственных шедеврах?