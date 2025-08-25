Тест: Мистика, ужасы и готика Тима Бёртона — сколько шедевров вы узнаете по 1 кадру?
Сегодня свой день рождения отмечает Тим Бёртон — известный режиссёр, сценарист, продюсер и художник, который создал особый и узнаваемый с первых кадров мир!
Обложка © коллаж © Life.ru, фото © фильм «Эдвард Руки-ножницы», режиссёр / сценарист Тим Бёртон / Kinopoisk, © фильм «Алиса в стране чудес», режиссёр Тим Бёртон, сценаристы Линда Вулвертон и др. / Kinopoisk
В фильмах Бёртона причудливо переплетаются готика, гротеск и ирония, но при этом они никогда не сводятся лишь к мрачной эстетике. Он создал целую вселенную, где «не такие, как все» наконец чувствуют себя дома. Через странных и даже пугающих персонажей раскрываются темы дружбы, любви, принятия себя и истинного предназначения! Тим Бёртон умеет показать, что красота может быть в несовершенстве, а чудовища порой оказываются добрее людей. А насколько хорошо вы разбираетесь в этих таинственных шедеврах?
Работы Тима Бёртона определённо оставили глубокий след в истории кинематографа, но и в СССР были свои киномиры. Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из вселенной Чебурашки и крокодила Гены! А это испытание для истинных любителей отечественной литературы — нужно узнать великих классиков по их фото!
- Тест: Кто попал в тюрьму, а кого избивал муж — слабо вспомнить печальную судьбу этих звёзд СССР?
вчера в 10:00
- Тест: Заполнить пропуски в хитах группы «Комбинация» под силу лишь настоящему королю 90-х
23 августа, 10:00
- Тест: На эти вопросы по истории флага России ответит даже пятиклашка, а вам слабо набрать 6/6?
22 августа, 14:00