Героические будни полиции: Шесть примеров доблести сотрудников МВД Как полицейские спасают людей не по долгу службы, а по зову сердца. 17 марта, 12:59 Обложка © Shutterstock

В жизни всегда есть место подвигу. Может показаться, что в сегодняшнем благоустроенном мире эти слова Максима Горького совсем не актуальны. Но это не так. Чтобы убедиться в этом, достаточно присмотреться к обычной, будничной жизни наших сотрудников полиции. Ведь они практически каждый день совершают настоящие подвиги, проявляют героизм, мужество и доблесть, спасая жизни сограждан. Кто-то скажет, что это их профессиональная обязанность и они просто должны это делать. Но это не совсем так, поскольку героев этих историй никто не обязывал бросаться в огонь, ледяную воду или выходить один на один с вооружённым преступником ради спасения людей. Они вполне вправе были дождаться прибытия профессиональных спасателей и не рисковать собственной жизнью. Но они сделали это. И не потому, что их обязывала к этому служба, а потому что просто не могли поступить иначе.

Ледяной омут

Извлечение затонувшего автомобиля из воды. Кадр из видео © МВД.РФ

В тот весенний апрельский вечер водитель Центра временного содержания иностранных граждан Беляевского ОМВД Арман Танабергенов был свободен от службы и решил съездить по своим делам из села Беляевка в областной центр — Оренбург. В месте, где дорога спускалась в низину, он увидел автомобиль, угодивший в залитый талыми водами глубокий кювет. Из машины раздавались крики о помощи. Вода прибывала, и автомобиль в любой момент мог утонуть.

Не раздумывая, Арман бросился в ледяную воду. Добравшись до тонущего автомобиля, он обнаружил в нём женщину-водителя и пассажира. Арман помог им открыть дверь, выбраться из машины и доплыть до берега. В тот момент, когда они выбрались на сушу, автомобиль полностью скрылся под водой.

Арману уже было не до личных планов и дел в Оренбурге. Он сообщил о происшествии в отделение полиции, а спасённых им людей отвёз к их родственникам.

Водитель Центра временного содержания иностранных граждан районного ОМВД Арман Танабергенов и спасённая им женщина. Кадр из видео © МВД.РФ

Утонувший же автомобиль позже всё-таки вернули владельцам. Он был унесён водой и обнаружен в другом месте на глубине трёх метров. Отыскать его помог заместитель начальника ОМВД по Беляевскому району майор полиции Александр Крюковский. Он более десяти лет занимается дайвингом и при поисках машины использовал личное оборудование для подводных работ.

Помощь в извлечении автомобиля из воды оказывал заместитель начальника отделения МВД России по Беляевскому району майор полиции Александр Крюковский, член Конфедерации подводной деятельности России. Кадр из видео © МВД.РФ

Приказом министра внутренних дел водитель Арман Танабергенов был награждён медалью МВД "За смелость во имя спасения", а майор Александр Крюковский — медалью МВД "За доблесть в службе".

Огонь и дым

Если герой предыдущей истории не побоялся прыгнуть в ледяную воду ради спасения людей, то его коллеги из Сыктывкара — сотрудники ДПС лейтенант Антон Размыслов и старшина Руслан Забоев — не испугались огня и дыма, бросившись спасть людей из объятого пламенем многоэтажного жилого дома.

Сотрудники отдельного батальона ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Сыктывкару лейтенант полиции Антон Размыслов и старшина полиции Руслан Забоев. Фото © mvdmedia.ru

После сообщения о пожаре в общежитии на улице Морозова дежурный экипаж дорожно-патрульной службы в составе лейтенанта Антона Размыслова и старшины Руслана Забоева прибыл на место происшествия раньше сотрудников МЧС. Увидев, что очаг возгорания находится на пятом этаже, они, не дожидаясь спасателей, кинулись в горящее здание для оказания помощи жильцам.

В сильно задымленном коридоре на пятом этаже они обнаружили хозяина загоревшейся квартиры, вывели мужчину в безопасное место, а сами вернулись, поскольку с этажа, где начался пожар, раздавались крики о помощи. Двигаясь в сплошном дыму на голос, звавший на помощь, они оказались в квартире. Находившийся там мужчина сообщил, что его жена потеряла сознание из-за дыма. Полицейские вынесли мужчину и его супругу на другой этаж и оказали женщине первую помощь, после чего она пришла в сознание.

В этот момент прибыли сотрудники МЧС, и отважные полицейские уже вместе с ними продолжили выводить людей из горящего здания. Всего из дома эвакуировали 50 человек.

"Мы услышали стук в соседнюю дверь и крики: "Пожар, горим!" Задымление было очень сильным. Буквально через три-пять минут молодые люди подоспели. Спасибо огромное, что вытащили", — высказал слова благодарности полицейским один из спасённых.

Горящий дом

Горящий дом, из которого сотрудники отдела МВД России по городу Березовскому Кемеровской области спасли пострадавших людей. Кадр из видео © МВД.РФ

Июльским вечером сотрудники ОМВД по городу Березовскому Кемеровской области старший следователь майор Анастасия Жолудева, старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан Дмитрий Сергеев и водитель старший сержант Никита Чаусов возвращались в отдел с очередного вызова.

Полицейские заметили столб дыма в частном секторе на улице Мичурина и немедленно отправились туда. Прибыв на место, они увидели объятый пламенем жилой дом. Толпившиеся рядом местные жители сообщили, что в доме находится три человека (двое взрослых и один ребёнок), которые, видимо, не могут выйти наружу.

Пожарные к тому времени приехать ещё не успели, и капитан Дмитрий Сергеев кинулся в горящий дом на помощь людям. Вскоре он вышел из него, неся на руках шестилетнего мальчика. Следователь Анастасия Жолудева оказала ребёнку помощь и привела его в чувство. А Сергеев тем временем вместе с одним из местных жителей вновь пошёл в горящий дом. Вдвоём они вынесли из пожара пожилую женщину, которая была без сознания.

В этот момент наконец прибыли пожарные. Они-то и вынесли из горящего дома третьего человека — отца ребёнка.

Сотрудники отдела МВД России по городу Березовскому Кемеровской области старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Дмитрий Сергеев, старший следователь майор юстиции Анастасия Жолудева и водитель старший сержант полиции Никита Чаусов. Фото © chastnik-m.ru

Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. А героически спасшие людей из огня полицейские отправились в отдел исполнять свои обязанности.

Из-под колёс поезда

Старший сержант полиции Юрий Денисов. Кадр из видео © МВД.РФ

Старший сержант полиции Юрий Денисов нёс привычную службу по охране общественного порядка на станции Коноша Архангельской области. Всё было как всегда: пассажиры сновали по перрону, от платформы отходил поезд Москва – Архангельск. И вдруг сержант заметил, что за уходящим поездом, пытаясь вскочить на подножку, бежит опоздавший пассажир.

Понимая, чем это может грозить незадачливому пассажиру, полицейский бросился за ним. Но его опасения оправдались ещё до того, как он успел догнать состав. Пытаясь вскочить на подножку, мужчина сорвался с перрона и упал прямо под колёса поезда.

Кто-то, завидев такую картину, возможно, замер бы в ужасе. Но не сержант Денисов. Отважный полицейский прыгнул с перрона вслед за упавшим мужчиной и, рискуя собственной жизнью, буквально выдернул его из-под колёс набиравшего скорость состава.

В результате благодаря храброму полицейскому 50-летний мужчина не пострадал. А старший сержант Юрий Денисов "за смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга", приказом министра внутренних дел был награждён медалью МВД "За доблесть в службе".

Смертельный рафтинг

Лейтенант полиции Магомедхан Гаджимагомедов. Фото © МВД.РФ

Находясь в отпуске, лейтенант полиции Магомедхан Гаджимагомедов наслаждался жарким июньским днём на берегу горной реки Аварское Кайсу в Дагестане. Вдруг он услышал крики о помощи. Надувную лодку с туристами-рафтерами подхватило сильное течение, с которым они не могли справиться.

Поняв, что людям угрожает серьёзная опасность, полицейский, не раздумывая, бросился в бурную реку. Однако из-за сильного течения добраться до лодки не смог. Тогда он вернулся на берег и по суше — сначала на велосипеде, а потом на попутной машине — кинулся за попавшими во власть стихии туристами. Обогнав их, Магомедхан и подвозивший его водитель бросились в воду, добрались до лодки и направили её к берегу. Никто из пяти туристов, участвовавших в рафтинге, не пострадал.

Об отважном поступке полицейского никто так и не узнал бы, если бы не сами спасённые. Они записали видеообращение со словами благодарности и опубликовали его в Интернете. Как оказалось, спасти туристов Магомедхану помогла его прекрасная физическая подготовка. Он является мастером спорта по вольной борьбе, финалистом чемпионата мира по грэпплингу, чемпионом Дагестана и СКФО по вольной борьбе, чемпионом Дагестана по боевому самбо.

Теперь к этим регалиям прибавилась и медаль МВД "За смелость во имя спасения", которой он был награждён приказом министра внутренних дел.

На нож ради ребёнка

Лейтенант Николай Коновалов и младший сержант Юрий Ховацкий. Кадр из видео © МВД.РФ

Прибывший 12 сентября 2022 года по вызову к дому на Городецкой улице в Москве наряд полиции в составе лейтенанта Николая Коновалова и младшего сержанта Юрия Ховацкого увидел картину, какую нечасто приходилось наблюдать даже видавшим виды сотрудникам МВД. Вооружённый ножом и молотком мужчина угрожал выбросить полуторагодовалую девочку с балкона 13-го этажа.

Чтобы спасти малышку, полицейские решили действовать незамедлительно, не дожидаясь подкрепления. Николай Коновалов с балкона соседней квартиры, рискуя жизнью, перелез на балкон, где находился угрожавший расправиться с ребёнком мужчина, и обезвредил его. А Юрий Ховацкий вместе с сотрудниками МЧС тем временем взламывал дверь квартиры, в которой находился мужчина с ребёнком. Когда им это удалось, уже справившийся к тому времени с преступником Николай Коновалов передал им на руки маленькую девочку, которая благодаря самоотверженным действиям полицейских, к счастью, не пострадала.

Приказом министра внутренних дел Николай Коновалов награждён медалью МВД "За смелость во имя спасения", а Юрий Ходацкий — медалью МВД "За доблесть в службе".

Авторы Владимир Павлов