Путин призвал МВД активнее пресекать провокации, подрывающие межнациональный мир

Сотрудники Министерства внутренних дел должны активнее пресекать провокации, подрывающие межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днём сотрудника органов внутренних дел.

"Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям — пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жёстко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления", — указал глава государства.

Ранее в СПЧ заявили, что провокациям на межнациональной почве во время выборов нужно давать жёсткий отпор. Член совета, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод отметил, что важно продолжать работу над противодействием агрессивной ксенофобии для сохранения межнациональной гармонии. По его словам, в последние годы избирательный процесс в РФ подвергается внешнему давлению, и подобные провокации на президентских выборах должны встретить отпор.