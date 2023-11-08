В СПЧ заявили, что провокациям на межнациональной почве во время выборов нужно давать жёсткий отпор

В период избирательных кампаний 2024 года в России органы госвласти и институты гражданского общества должны давать отпор возможным провокациям и информационным атакам на межнациональный мир. Об этом заявил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

Как сообщили в пресс-службе "Независимого общественного мониторинга" (НОМ), Брод предоставил доклад о роли гражданского общества в противодействии провокациям на межнациональной почве. В документе среди прочего проанализированы события на Северном Кавказе.

"Межнациональные и межрелигиозные отношения в Российской Федерации демонстрируют устойчивость, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию извне. Недружественные государства сознательно провоцируют гражданские конфликты на национальной и религиозной почве, пытаются изнутри расколоть российское общество", — сказал Брод.

Он указал, что важно продолжать работу над противодействием агрессивной ксенофобии для сохранения межнациональной гармонии. По словам Брода, в последние годы избирательный процесс в РФ подвергается внешнему давлению. Он отметил, что подобные провокации на президентских выборах должны встретить отпор.

Брод добавил, что Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям будет особенно внимательно наблюдать за межнациональными отношениями в регионах, отстаивать принципы недопустимости исламофобии, мигрантофобии, антисемитизма, русофобии и других агрессивных идеологий.