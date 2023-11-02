Профессор ВШЭ назвал доказательство искусственной природы событий в Махачкале

События в аэропорту Махачкалы совершенно точно были инспирированы извне. Такой точки зрения придерживается политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Он напомнил, что ещё с царских времён в нашей стране уживаются разные народности, сейчас их около 190. Два кита, на которых стоит наша страна, — это многоконфессиональность и многоязычие, поэтому никаких природных основ для произошедшего в Дагестане на прошлой неделе попросту не существует, отметил эксперт.

"Президент очень чётко сказал, что враг не здесь, что бенефициары расположены в США. Этот акцент очень важен. Президент как гарант межнационального согласия, как гарант Конституции очень чётко всегда говорит, что такие попытки надо пресекать и к ним надо готовиться. Силовики в регионах и губернаторы должны быть готовы отвечать на такие вызовы. В ближайшие месяцы такая работа явно будет усилена", — заявил Баширов в ходе круглого стола ЭИСИ "Сила в многообразии: как единство народов России влияет на развитие страны".