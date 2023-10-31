В СПЧ назвали способ лишить врагов России главного инструмента для провокаций

Президент РФ Владимир Путин во время совещания на тему беспорядков в республике Дагестан справедливо указал на зарубежный след, и именно поэтому руководителям регионов Северного Кавказа необходимо с особым вниманием отнестись к решению проблем своих граждан, чтобы их не могли использовать извне для провокаций в будущем. Об этом заявил член СПЧ Александр Брод, его цитирует портал РАПСИ.

"Состоявшееся совещание главы государства очень значимое, поскольку в последние дни произошли тревожные события в нескольких регионах Северного Кавказа. Президент проанализировал причины радикальной акции в Дагестане, указал на то, что провокационные действия осуществлялись со стороны Запада с использованием интернет-технологий манипулирования толпы", — сказал Брод, добавив, что российский лидер выступает гарантом стабильности, а также мирного сосуществования представителей разных наций и религий.