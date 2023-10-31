В СПЧ назвали способ лишить врагов России главного инструмента для провокаций
Член СПЧ Брод: Властям на Северном Кавказе надо решить насущные проблемы граждан
Президент РФ Владимир Путин во время совещания на тему беспорядков в республике Дагестан справедливо указал на зарубежный след, и именно поэтому руководителям регионов Северного Кавказа необходимо с особым вниманием отнестись к решению проблем своих граждан, чтобы их не могли использовать извне для провокаций в будущем. Об этом заявил член СПЧ Александр Брод, его цитирует портал РАПСИ.
"Состоявшееся совещание главы государства очень значимое, поскольку в последние дни произошли тревожные события в нескольких регионах Северного Кавказа. Президент проанализировал причины радикальной акции в Дагестане, указал на то, что провокационные действия осуществлялись со стороны Запада с использованием интернет-технологий манипулирования толпы", — сказал Брод, добавив, что российский лидер выступает гарантом стабильности, а также мирного сосуществования представителей разных наций и религий.
Член СПЧ считает, что события в Дагестане обусловлены также попытками врагов России активно использовать имеющиеся в российском обществе внутренние проблемы. Среди них недовольство работой муниципальных властей и высокий уровень безработицы в республике, заметил он. В связи с этим Брод призвал глав регионов Северного Кавказа решать проблемы, которые могут использоваться манипуляторами для разжигания народного недовольства и подталкивания жителей к необдуманным действиям. Права людей должны защищаться, и тогда риск новых провокаций будет сведён к минимуму, резюмировал член СПЧ.
Напомним, вечером 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". На данный момент известно о более чем 20 пострадавших, воздушную гавань освободили от участников беспорядков. Сегодня Росавиация скорректировала срок приостановки работы воздушной гавани в связи со стабилизацией обстановки.
Shutterstock