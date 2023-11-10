В Москве пройдёт фестиваль, на котором можно приютить собаку или кошку

В Москве 11 и 12 ноября в Центре городской культуры "Графит" пройдёт благотворительный фестиваль WOOF в поддержку бездомных животных. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе благотворительного фонда "Ника". В мероприятии примет участие более 80 собак и 150 кошек. Задача фестиваля — найти дом животным из приютов и рассказать, как помочь бездомным четвероногим.

В пресс-службе отметили, что посетителям разрешено приносить подарки, также они могут купить товары на благотворительном маркете, участвовать в мастер-классах и розыгрышах от партнёров фестиваля, прослушать лекцию о городской культуре. А ещё можно проконсультироваться у лучших специалистов по питанию, зоопсихологии и ветеринарии.

Фото © Предоставлено Лайфу

Кроме того, можно взять питомца из приюта домой. Правда, предварительно придётся пройти собеседование, консультацию психолога и подписание договора. С собой нужно иметь паспорт. Выставка собак состоится 11 ноября с 11:00 до 19:00, выставка кошек — в это же время 12 ноября.

"Из года в год мы проводим это доброе мероприятие в Москве и других городах, и каждый раз удаётся создать невероятно тёплую атмосферу праздника — благодаря всем участникам и гостям, которые разделяют нашу любовь к животным. Но даже если у вас нет возможности взять животное домой, мы всё равно ждём вас на фестивале с детьми, семьёй, друзьями — приходите уделить внимание приютским собакам и кошкам и просто хорошо провести время", — заявила президент благотворительного фонда "Ника" и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.