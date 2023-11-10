Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков в программе "Дайте сказать!" объяснил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, чем доносы отличаются от обычной гражданской бдительности.

Депутат, пригласивший Мизулину на дебаты, выразил готовность обсудить с ней её "недостойные занятия" — охоту на рэперов и блогеров. А сделать это предложил на любой площадке, в том числе в эфире программы "Дайте сказать!".

Даванков объяснил Мизулиной, чем доносы отличаются от гражданской бдительности. Видео © VK / Дайте сказать!

"Если ей комфортно среди девушек, например, то мы можем провести это здесь. Но да, для меня вообще непонятно, чем она занимается. Давайте так сразу такую оговорку сделаю. У неё есть, например, очень мощный проект по поводу борьбы с наркотиками и в Интернете, и так далее. Я сам с этим столкнулся", — отметил Даванков.

Этим проектом следовало бы серьёзно заняться, а не тратить время на другие вещи, учитывая, что на деятельность Мизулиной тратится многомиллионный бюджет, выделяются различные гранты от государства. А на деле получается так, что средства уходят на спонсирование "профессиональных доносов", что, по его мнению, крайне вредно для общества и может "вернуть нас во времена Сталина". При этом Даванков отметил, что донос от обычной гражданской бдительности сильно отличается.

"Гражданская бдительность — когда вы сами лично что-то знаете, видите и хотите что-то предотвратить. А когда вы это ставите на поток как профессиональную деятельность, поиск врагов народа, заявку на то, что вы знаете, что такое хорошо и что такое плохо, это, на мой взгляд, только разрушает", — указал вице-спикер Госдумы.

В пример "профессиональной деятельности" Мизулиной он привёл ситуацию с популярным среди молодёжи блогером Даней Милохиным.

"Извините, да сколько ему лет? То есть молодой достаточно, не самый умный парень, да? Бедолага-сирота. Что у него в голове, никто не понимает. Бывает, молодёжь ошибается. Бывает. А его в итоге там зря", — подчеркнул депутат.