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Регион
Опубликовано 10 ноября 2023, 17:55
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Даванков объяснил Мизулиной, чем доносы отличаются от гражданской бдительности

Даванков призвал Мизулину перестать заниматься "профессиональными доносами"

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков в программе "Дайте сказать!" объяснил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, чем доносы отличаются от обычной гражданской бдительности.

Депутат, пригласивший Мизулину на дебаты, выразил готовность обсудить с ней её "недостойные занятия" — охоту на рэперов и блогеров. А сделать это предложил на любой площадке, в том числе в эфире программы "Дайте сказать!".

Даванков объяснил Мизулиной, чем доносы отличаются от гражданской бдительности. Видео © VK / Дайте сказать!

"Если ей комфортно среди девушек, например, то мы можем провести это здесь. Но да, для меня вообще непонятно, чем она занимается. Давайте так сразу такую оговорку сделаю. У неё есть, например, очень мощный проект по поводу борьбы с наркотиками и в Интернете, и так далее. Я сам с этим столкнулся", — отметил Даванков.

Этим проектом следовало бы серьёзно заняться, а не тратить время на другие вещи, учитывая, что на деятельность Мизулиной тратится многомиллионный бюджет, выделяются различные гранты от государства. А на деле получается так, что средства уходят на спонсирование "профессиональных доносов", что, по его мнению, крайне вредно для общества и может "вернуть нас во времена Сталина". При этом Даванков отметил, что донос от обычной гражданской бдительности сильно отличается.

"Гражданская бдительность — когда вы сами лично что-то знаете, видите и хотите что-то предотвратить. А когда вы это ставите на поток как профессиональную деятельность, поиск врагов народа, заявку на то, что вы знаете, что такое хорошо и что такое плохо, это, на мой взгляд, только разрушает", — указал вице-спикер Госдумы.

В пример "профессиональной деятельности" Мизулиной он привёл ситуацию с популярным среди молодёжи блогером Даней Милохиным.

"Извините, да сколько ему лет? То есть молодой достаточно, не самый умный парень, да? Бедолага-сирота. Что у него в голове, никто не понимает. Бывает, молодёжь ошибается. Бывает. А его в итоге там зря", — подчеркнул депутат.

Полный выпуск программы "Дайте сказать!" с Владиславом Даванковым смотрите здесь.

Госдума готовит "закон Мизулиной", по которому ей грозит 100 часов исправительных работ
Госдума готовит "закон Мизулиной", по которому ей грозит 100 часов исправительных работ

Ранее Лайф рассказывал, что в сентябре Милохин вернулся в Россию после скандалов с украинским гимном и тюрьмой. Однако хватило его ненадолго — уже вскоре блогер экстренно покинул страну, испугавшись призывов Мизулиной о том, чтобы забрать его в армию. Как заявил Даванков, эта ситуация могла напугать тысячи других россиян, которые также планировали вернуться на родину, в том числе IT-специалистов, учёных и бизнесменов. А чтобы такого впредь не происходило, он решил внести в Думу "закон Мизулиной", по которому ей бы самой грозило наказание за "серийное доносительство". При этом глава ФПБК Виталий Бородин похвалил Мизулину, отметив, что в отношении Милохина она поступила смело и правильно.

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VK / Дайте сказать!

Николь Вербер
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