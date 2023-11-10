Из Шмарова — в Москву: Даванков поднял проблему буллинга из-за оскорбительных названий городов

В России очень бурно обсуждают тему, связанную со сменой "оскорбительных" названий населённых пунктов и городов. Один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" пояснил, что законопроект кажется весёлым лишь на первый взгляд — на деле он поднимает проблему буллинга, с которой, на его взгляд, сталкиваются многие жители "смешных" сёл и городов.

Вице-спикер ГД Владислав Даванков нашёл плюсы у резонансного законопроекта о смене названий городов и сёл. Видео © Youtube / "Дайте сказать!"

"Представьте, прекрасная девушка приехала в Москву, устраивается на работу, а у неё в паспорте написано там, где она родилась, это деревня Шмарово, например. Это вроде бы шутка шуткой. Но, с другой стороны, посмотрите, мы никогда не знали этих мэров этих городов, которые так называются, они вдруг все появились, вдруг они все начали говорить о том, что нет, Лох — это звучит гордо и прочее и прочее", — рассуждает гость нашей студии.

Даванков пояснил, что в России можно поменять имя, фамилию, но вы никак не поменяете место рождения. Спикер пояснил, что смена названия населённого пункта — сложная задача. Депутаты предложили более упрощённую процедуру, в которой сами жители выбирают новое название путём голосования.