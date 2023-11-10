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Опубликовано 10 ноября 2023, 17:50

Из Шмарова — в Москву: Даванков поднял проблему буллинга из-за оскорбительных названий городов

Вице-спикер Госдумы Даванков: В России можно поменять ФИО, но не место рождения

В России очень бурно обсуждают тему, связанную со сменой "оскорбительных" названий населённых пунктов и городов. Один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" пояснил, что законопроект кажется весёлым лишь на первый взгляд — на деле он поднимает проблему буллинга, с которой, на его взгляд, сталкиваются многие жители "смешных" сёл и городов.

Вице-спикер ГД Владислав Даванков нашёл плюсы у резонансного законопроекта о смене названий городов и сёл. Видео © Youtube / "Дайте сказать!"

"Представьте, прекрасная девушка приехала в Москву, устраивается на работу, а у неё в паспорте написано там, где она родилась, это деревня Шмарово, например. Это вроде бы шутка шуткой. Но, с другой стороны, посмотрите, мы никогда не знали этих мэров этих городов, которые так называются, они вдруг все появились, вдруг они все начали говорить о том, что нет, Лох — это звучит гордо и прочее и прочее", рассуждает гость нашей студии.

Даванков пояснил, что в России можно поменять имя, фамилию, но вы никак не поменяете место рождения. Спикер пояснил, что смена названия населённого пункта — сложная задача. Депутаты предложили более упрощённую процедуру, в которой сами жители выбирают новое название путём голосования.

Пуково, Бухалово и Лох: Как в России зарабатывают на весёлых названиях сёл
Пуково, Бухалово и Лох: Как в России зарабатывают на весёлых названиях сёл

Напомним, в октябре стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о переименовании сёл с оскорбительными названиями. Если он будет принят, Россия останется без таких топонимов, как Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область), а также Шалава и Бухалово (Ярославская область).

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Youtube / "Дайте сказать!"

Дарья Нарыкова
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