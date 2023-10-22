Пуково, Бухалово и Лох: Как в России зарабатывают на весёлых названиях сёл В России хотели запретить "оскорбительные" названия поселений. Такой законопроект внесли в Госдуму, но затем его отклонили. Как выяснил Лайф, пока жители одних сёл стесняются курьёзного названия, другие делают на этом бизнес и создают популярный бренд. 21 октября, 22:43 Село Лох стало популярным благодаря своему названию. Обложка © seloloch.ru

В целом в России насчитывается больше ста населённых пунктов со смешными и даже неприличными названиями. Одно из них — село Лох Новобурасского района Саратовской области. Как только появилась новость о том, что село хотят переименовать, местные жители в соцсетях выступили категорически против. Они любят не только своё село, но и его необычное яркое название.

"Лоховская Швейцария". Так местные жители называют своё старинное село. Правда, они подчёркивают: "Сами мы не лохи, а лоховчане". И действительно, простаками селян никак не назовёшь. В то время как многие российские деревни вымирают, а жители только и сетуют на отсутствие работы, лоховчане взяли судьбу села в свои руки. Теперь курьёзное название превратилось в яркий туристический бренд.

Лоховчанка Мария Кислина рассказала Лайфу, как жители получили грант от одного фонда на создание дизайн-кода села и брендбука для упаковок сувениров и продуктов. В результате у села появился собственный культурный стиль.

Нелоховская жизнь

Мария вместе с мамой и сестрой стала одним из популяризаторов своей малой родины. У села есть профильная группа в соцсетях "Лоховская жизнь". Была создана изостудия "Лоховская артель", основан фонд "Мир тесен" для сбора средств на благоустройство села. Местные жители организуют экскурсии, выступают на туристических выставках и конференциях.

Мельничный дом. Фото © seloloch.ru

В селе была восстановлена водяная мельница середины XIX века — главная местная достопримечательность. Лоховчане в один голос уверяют: их мельница — единственная на всю Россию, которая сохранилась до наших дней практически в первозданном виде.

Мария с таким энтузиазмом рассказывает о Лохе, что трудно представить, что девушка не отсюда родом. Она родилась в Коломне — одном из самых крупных городов Подмосковья. Её папа — военный, вслед за ним семья объездила всю страну, пока наконец не обосновалась в Энгельсе Саратовской области. Там семье военного дали квартиру. Практически сразу же она начала искать дачу поблизости.

В её поисках Маша впервые оказалась перед табличкой с весёлым названием Лох. Именно здесь и решили купить дом, а через пару лет, в 2014 году, семейство окончательно обосновалось в селе Лох. Младшая сестра Марии стала учиться в сельской школе, а мама стала работать учителем. В свободное время всей семьёй начали заниматься туристическим бизнесом. Он в селе с эпатажным названием оказался обречён на успех.

— Бывает, приезжаю на конференцию или выставку, а там люди, как только видят, что я из Лоха, сразу же подходят общаться, — вспоминает Мария. — Спрашивают, почему такое смешное название у села, что у нас интересного, какие достопримечательности. В общем, мгновенно завязывается разговор. Если бы село называлось, например, Ивановка, то привлечь к нему внимание было бы значительно сложнее.

Кстати, Лох даже включили в топ-10 самых привлекательных туристических маршрутов региона.

Лоховчане и сами доподлинно не знают, откуда у села такое название. Одна версия гласит, что поселение нарекли в честь рыбы, которая здесь нерестилась. Действительно, лохом называли форель после икрометания. Да и речка тут есть с похожим названием — Лошок.

Могли назвать село и в честь кустарника с серебристыми листьями. Но самая красивая легенда гласит: "Проезжала мимо этих мест Екатерина II, увидела невероятной красоты ущелье и воскликнула: "О Loch!", что в переводе с немецкого означает "яма". Императрица ведь была немкой по рождению, но русской в душе. Впрочем, скорее всего, курьёзное название село получило уже в советское время. Как-никак, а в древности именовалось оно Кудеяровка, затем — Архангельское, а на старых картах начала XX века фигурирует уже как Логъ.

Учитель-бизнесвумен

Среди активистов Лоха оказалась и Татьяна Резцова. Она окончила Саратовский госуниверситет, и отправили её в село по распределению — преподавать английский в сельской школе. Лох так понравился выпускнице, что решила она больше в город не возвращаться.

Татьяна Алексеевна построила в селе беседки и сувенирную лавку, а также большую крытую беседку у мельницы. Её заслуга — и мобильная баня. В результате Лох стал интересным туристическим маршрутом и для детей, и для взрослых.

Авторы Нина Важдаева