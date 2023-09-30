Топ-7 ностальгических предметов из СССР, на которых теперь можно заработать Оглавление Радиолы Пишущие машинки Украшения хендмейд Эмалированный бидон Чеканка Касса в трамвае Питьевой фонтанчик Бидоны, радиолы и чеканка из детства вызывают приступы ностальгии. Однако сейчас это довольно ценные экспонаты для коллекционеров, которые можно выгодно продать. Что и сколько стоит? 30107 30107 Питьевой фонтанчик на городской улице. Армянская ССР, 1977 год. Фото © ТАСС / Мартин Шахбазян, Иванов С.

Ностальгию по СССР ничем не объяснишь. И проблемы тогда свои были, и неустроенность быта присутствовала. С другой стороны, ты всегда знал, что ты — часть огромной и сильной страны. В ней даже мечты были общими, а мечтали всё больше о несбыточном: о покорении Марса, о полётах на Венеру, ну и, конечно, о том, чтобы "от каждого по уму, каждому по потребностям". И ведь тогда действительно казалось, что всё это недалеко. И наш не всегда устроенный быт казался тогда чем-то временным и милым.

Радиолы

Чабан колхоза "Заветы Ленина" Кантского района, член Союза писателей СССР Маштай Кудаев (в центре), его жена Напи и сын Самат за прослушиванием радиолы. Фото © ТАСС / Виктор Кошевой, Афанасий Клейментов

Почти в каждой советской квартире стояли радиолы — огромные, тяжёлые устройства, соединяющие в себе радиоприёмник и проигрыватель. На проигрывателе можно было крутить виниловые пластинки, а ночью слушать радио. На большей части радиол звучание было монофоническим. Такого разнообразия каналов, как сейчас, тогда не было. Станции следовало искать, в эфире было много помех, волна "уходила", поэтому виниры приёмника приходилось крутить снова и снова, чтобы музыка или голос диктора оставались чёткими. Это было настоящее волшебство: вот здесь новости передают, а здесь — радиоспектакль, а вот кто-то морзянкой стучит, здесь на иностранном языке говорят, а тут играет далёкий и красивый джаз...

На шкале частот всегда были написаны названия наших городов и городов других государств: Будапешт, София, Варшава, Брно, Киев, Львов, Москва, Берлин. Некоторые действительно ловили чужие радиостанции. На частоте в 153 кГц вещало радио Румынии, на частоте 225 кГц — Польша.

Но в глубине страны можно было поймать только советское радио. Правда, умельцы пытались соорудить различные антенны и послушать "Голос Америки". Из уст в уста ходила легенда о некой волшебной антенне — лампе с ртутью. Говорили, что если её воткнуть в радио, то звучание будет идеальным, зато "оглохнут" все соседские теле- и радиоприёмники.

Послушать врагов удавалось единицам: вражеские голоса на совесть глушили. Такого буйства завываний и всевозможных шумов теперь в эфире нет. Зато в те годы где-нибудь под Братском поздней ночью можно было услышать голоса американских проповедников. Они убеждали простодушных слушателей выслать им адрес, чтобы они могли прислать им Библию, ну конечно же, совершенно бесплатно.

Делать это не рекомендовалось: считалось, что тогда они могут прислать не только литературу для верующих, но и антисоветчину. А это было уже серьёзно. Зато у протестантов можно было послушать весёлую иностранную музыку, а не сводки по зерновым.

Теперь таким ламповым девайсом можно обзавестись на аукционах, заплатив от 5 до 15 тысяч рублей. За "Симфонию" попросят 20 тысяч. За радиолу "Даугава" с вас захотят получить уже минимум 35 тысяч рублей, а за "Минск Р-7" — 40 тысяч. Цена радиолы "Урал-57" в хорошем и рабочем состоянии составит уже 50 тысяч.

Пишущие машинки

Студенты первого курса отделения журналистики во время занятия по машинописи. Фото © ТАСС / Рудольф Дик

Ещё один "девайс", который навсегда остался в прошлом. В 1980-х годах школьницы на учебном комбинате получали профессию секретаря-машинистки. Их волновал треск пишущих машинок и возможность не работать на производстве. Но машинки быстро канули в лету, а умение вслепую лупить по клавишам понадобилось только тем, кто стал работать на компьютерах, причём не сразу, а спустя десять лет — то есть уже в "нулевые" годы. Почему-то бытует мнение, что пишущие машинки в СССР были на строгом учёте, а когда их списывали, то даже разбивали им клавиатуру молотками — как бы кто на них чего антисоветского не написал. Это ерунда.

Машинка, конечно, была редкостью, потому что стоила дорого. Но купить её всё же можно было, а можно было взять в аренду в пункте проката — такие пункты были в каждом городе. Так поступали те, кто писал дипломы, диссертации, научные работы, книги, сказки или даже стихи. При печатании на машинке треск стоял довольно сильный — не сравнить с мягкой современной клавиатурой. После каждой строчки каретку следовало переводить вручную. Но как же это было приятно! И какие звуки издавала тогда машинка! Клац, клац, чик-чик, звяк-звяк — настоящая музыка советских времён!

Чтобы напечатать сразу два или три экземпляра, приходилось пользоваться ещё одним очень "ламповым" приспособлением, которое тоже почти ушло в прошлое, — копировальной бумагой. Она продавалась листами формата A4 или рулонами. Были и минусы: опечатки и ошибки было уже не исправить. Следовало или закрашивать их в тексте, или печатать лист заново.

Вы не поверите, но эти вещи можно приобрести за недорого. Лента для машинки будет стоить около двухсот рублей, а пишущая машинка, в зависимости от марки года выпуска, — от одной тысячи рублей до шести-семи тысяч. Причём минимум будет стоить рабочая машинка в чехле-чемодане, а за 6000 вам продадут машинку производства ГДР. Была когда-то такая страна. Любопытно, что копировальная бумага из СССР стоит почти так же, как и пишущая машинка, — от 600–700 рублей и до двух-трёх тысяч рублей. Видимо, пользуется спросом.

Украшения хендмейд

Зарплаты у советских граждан были скромные, поэтому украшением квартир они занимались самостоятельно. В ходу было макраме — замысловатые плетения вешали на стену для красоты; межкомнатные шторы из открыток и — о чудо всех чудес! — плетёные фигурки из разноцветных капельниц! Последнее было настоящим очарованием для детей. Из использованных капельниц плели инопланетян (на самом деле чёртиков), собачек, но главное — это рыбок всех цветов и мастей.

Макраме из СССР на аукционах стоит недорого — буквально от 200 рублей. За кружевной школьный воротничок с вас попросят уже тысячу, а советская сумка с деревянными ручками, плетённая в технике макраме, будет стоить уже две тысячи. Плетёные из капельниц сувениры стоят от 150 до 500 рублей.

Эмалированный бидон

Эмалированная советская посуда сочетала в себе экологичность и долговечность. Фото © ТАСС / Владимир Саяпин

Эмалированная советская посуда сочетала в себе экологичность и долговечность. Кроме кастрюль были распространены эмалированные кружки разных размеров, ковшики, миски и тазы. В огромных эмалированных тазах летом варили варенье — сразу по 10–15 литров.

Но самой большой популярностью пользовался эмалированный бидон с крышкой. Он был в каждой семье и в деревне, и в городе. Без дела не простаивал: с ним ходили за разливным молоком, за сметаной, а в жару — за квасом или пивом. Тут уже кому что нравилось.

С ним выбегали из квартиры на зов молочницы. Когда на ближайшем молокозаводе нужно было выполнить план по реализации продукции, ушлые сотрудники завода пускали по дворам молочницу — обычно это была дюжая тётка в возрасте. Перед собой она катила огромную тележку с огромными промышленными бидонами: в одних было молоко, в других — сметана. Подходя к подъезду жилого дома или просто входя во двор, если дома были небольшими, она доставала рожок и в него кричала: "Мо-ло-ко-о! Мо-ло-ко-о!" Слышно было далеко, и вся детвора хватала эмалированные бидоны, банки, склянки, вырывала из рук родителей мятые рубли и стремглав бежала вниз — за молоком и сметаной. Это означало, что в молочный магазин идти не надо. Всё уже доставили почти домой!

Эмалированные бидоны с ручкой времён СССР на аукционах стоят от 500 до 2000 рублей. Цена зависит от года, состояния и объёма. Цена больших бидонов доходит до 5–6 тысяч рублей. А редких бидонов — до 40 тысяч. Но тут как обычно: такие бидоны нужно ещё умудриться продать. Всё же они выпускались огромными партиями.

Чеканка

Были чеканки с диковинным библейскими зверями и "древом жизни", со сказочными сюжетами, с русской тройкой, с лебедями, с тематикой Гражданской войны, со сценками из греческой мифологии. Фото © ТАСС / Алексей Щукин

Это был ещё один способ украсить жилище. И не надо думать, что на этом предмете народного промысла всегда изображали полуголых девиц. Картины были разные и порой замысловатые. Особой популярностью пользовались сюжеты с кораблями и другой морской тематикой. Были чеканки с диковинным библейскими зверями и "древом жизни", со сказочными сюжетами, с русской тройкой, с лебедями, с тематикой Гражданской войны, со сценками из греческой мифологии. В 1980 году самым популярным сюжетом стал олимпийский мишка. Были чеканки и с этническими сценками: мастера изображали картины из жизни народов севера или бурятскую борьбу. А вот котиков не было.

Приобрести чеканку можно недорого по объявлениям и на аукционах. Её цена зависит от размера, сюжета и художественной ценности. Обычно она составляет от 500 до 3000 рублей. Неизменным спросом у коллекционеров пользуются жанровые сценки и корабли.

Касса в трамвае

Касса представляла собой ящик с прозрачной крышкой, в которой была прорезь для монет. Фото © VK / Алексей Тихонов

Сейчас над такой кассой можно лишь прослезиться, вспоминая, что в СССР действительно верили, что когда-нибудь каждый человек будет сознательным и сам, без контролёра и принуждения, станет оплачивать проезд в общественном транспорте. Касса представляла собой ящик с прозрачной крышкой, в которой была прорезь для монет. Пассажир заходил в трамвай, бросал внутрь три копейки и сам (!) выкручивал билет. Отрывал его и спокойно ехал до нужной остановки.

Если у него не было мелких монет, он мог подождать другого пассажира и взять "сдачу" у него. Всё это было на чистом доверии, никакого контроля не было, правда, другие пассажиры могли возмутиться, если кто-то явно пренебрегал оплатой.

Честно говоря, чем ближе было к распаду СССР, тем чаще люди пренебрегали обязанностью платить. Вскоре транспортные предприятия стали проводить контрольные рейды по отлову "зайцев", а позже были вынуждены ввести в штат кассиров. Да, так умирала мечта о всеобщей сознательности. Своя рубашка всё же оказывалась ближе к телу, чем дела какого-то социалистического предприятия.

Автобусные и трамвайные кассы в зависимости от состояния и марки стоят от 10 до 14 тысяч рублей. Но были и другие аппараты: в них нужно было опускать определённую монету, а потом нажимать на металлическую клавишу, после чего касса выдавала билет. Их ставили в автобусах. Сейчас за такие кассы владельцы хотят около 80 тысяч рублей. Что вы хотите? Раритет!

Питьевой фонтанчик

Фонтанчики с питьевой водой в СССР были распространены почти везде: в школах, на производстве, на улицах, в парках и в местах отдыха трудящихся. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Ещё один предмет быта, который почти повсеместно ушёл в прошлое, — питьевой фонтанчик. Фонтанчики с питьевой водой в СССР были распространены почти везде: в школах, на производстве, на улицах, в парках и в местах отдыха трудящихся. Не надо было покупать воду или иметь с собой стакан или кружку — можно было просто наклониться и напиться чистой, прохладной воды.

Никакой брезгливости фонтанчики не вызывали: вода была проточной, а все инфекционные больные были в буквальном смысле посчитаны и проходили обязательное, а иногда и принудительное лечение. Более того, обязательное профилактическое лечение получали и люди, которые контактировали с больными. Распространение инфекций подобным образом было исключено.

А вот от советских фонтанчиков остались лишь фотографии. Правда, промышленность всё ещё их выпускает для школ. Современные фонтанчики стоят около десяти тысяч рублей, но они уже совершенно иные: время, когда воды было не жалко и она текла всё время, прошло.

Авторы Александр Лаврентьев