6 красивых фраз от парней, на которые вы поведётесь — и очень об этом пожалеете

Как же парни обожают красивые абстрактные фразочки... Ровно так же, как девушки любят развесить уши! Но пришло время исправить эту ситуацию. Подробно разберём шесть фраз, которые вы, возможно, уже слышали от своих ухажёров, обожглись, но продолжаете верить этим сказкам.

1. "Ты мне очень нравишься, просто я пока не готов к серьёзным отношениям"

Когда парень говорит вам подобные слова, он фактически хочет сказать: "Ты мне нравишься, но не настолько, чтобы мы были парой". Неприятно, согласитесь. Вместо того чтобы по-нормальному выразить чувства и намерения, кавалер ставит акцент на своей неготовности к серьёзным отношениям. Поэтому важно держаться подальше от таких парней и искать тех, кто готов к взрослым и взаимным отношениям.

2. "Я просто беспокоюсь о тебе"

Как не поддаться манипуляции: распознавание обманчивых фраз парней. Фото © Shutterstock

Этой фразой обычно пользуются абьюзеры. Под предлогом заботы о вас они маскируют вечные звонки, проверки, с кем вы общаетесь, и настойчивые советы на любую тему, вплоть до "тебе бы в спортзал записаться". В итоге это приведёт к ужасным последствиям для вашего ментального состояния, да и для всей жизни в целом.

3. "Деньги — не проблема"

Когда парень акцентирует внимание на своей финансовой состоятельности, это вызывает определённые сомнения. Мужчины, для которых деньги и правда не предмет обсуждений, просто будут решать ваши проблемы без лишних слов. Они показывают свою заботу и поддержку, не подчёркивая свою финансовую состоятельность. Так что будьте внимательны: не поведитесь на слова очередного балабола!

4. "Я обо всём позабочусь"

Как не доверять всему, что говорят парни: 6 фраз, которые из уст мужчин — манипуляции. Фото © Shutterstock

Когда парень снимает с девушки одежду — это сексуально. А когда мужчина снимает с вас ответственность… это уже совсем другой разговор. Многие моментально тают, услышав такое от очередного ухажёра. Но верить подобным сказкам от человека, которого знаете несколько недель или даже дней, глупо.

5. "Я без тебя жить не могу"

Звучит красиво и романтично, правда? Но если вдуматься в истинный смысл этих слов, то становится ясно, что это типичная фраза абьюзера. Потенциально человек готов лишить вас всякой независимости, чтобы и вы не смогли жить без него в ответ. Так что, если вы услышите хоть от кого-нибудь подобную фразу, бегите что есть сил. Помните, здоровые отношения — это союз двух автономных личностей, которые могут жить друг без друга.

6. "Ты лучше, чем твои подруги, зачем ты с ними общаешься?"

Абьюзеры и их маскировка под заботу: 6 опасных мужских фраз. Фото © Shutterstock

Эта фраза играет на самолюбии и способна вызвать смешанные чувства. С одной стороны, она может показаться комплиментом, ведь вы слышите, что вы лучше других. С другой стороны, это едкий комментарий про друзей. Влюблённые, мы можем даже не задуматься над этими словами. И зря. Не давайте никому оценивать ваших знакомых и продолжайте общаться с теми, кто приносит радость и поддержку.