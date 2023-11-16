"Мои берцы ГУФСИН купил": Россиянка воспела прелести службы с помощью хита Инстасамки
Работница красноярской ФСИН записала кавер на песню Инстасамки "За деньги — да"
Сотрудница ГУФСИН из Красноярска сняла видео про службу на песню Инстасамки "За деньги — да". Ролик, на котором девушка в леопардовой шубе и розовой ушанке поёт, что, если хочет стабильности, "летит" в это ведомство, моментально разлетелся по соцсетям.
Работница красноярской ФСИН записала видео на песню Инстасамки "За деньги — да". Видео © YouTube / Алексей Мельников
"Люблю свою работу, платить деньги — да, подъёмы и тревоги за стабильность — да, служба здесь идёт год за полтора, ГУФСИНу – да! ГУФСИНу – да!... Мои берцы ГУФСИН купил, мою форму ГУФСИН купил, но вещмешок мне муж купил, муж купил", — поёт она.
В ГУФСИН по Красноярскому краю отметили, что съёмка этого видео — инициатива самой сотрудницы, а видео она приготовила для творческого этапа конкурса "Мисс УИС", однако в финал исполнительница такого громкого кавера так и не попала.
Конкурс сотрудниц краевой уголовно-исполнительной системы "Мисс УИС-2023". Видео © YouTube / ГУФСИН России по Красноярскому краю
"Это был творческий конкурс "Мисс УИС", и участницы должны были подготовить ролик о службе. На прошлой неделе он благополучно прошёл. Это просто конкурсный ролик. Участница так представила. Конкурс прошёл замечательно, были выбраны победительницы, дальше будет следующий этап конкурса", — рассказали в ведомстве в беседе с изданием "Подъём".
Известно, что в конкурсе участвовало 35 девушек. Помимо дефиле, они продемонстрировали знание законов, навыки строевой подготовки и стрельбы, а также сдали нормативы по бегу, прессу и отжиманию.
Ранее Лайф писал, что в TikTok появился тренд, где иностранцы танцуют под песню "Мой мармеладный" в шапках-ушанках и шубах. Песня вновь стала популярной спустя почти 20 лет после выхода. Исполнительница трека Катя Лель безумно рада появившимся роликам, она подчеркнула, что обязательно снимет свой.
YouTube / Алексей Мельников