"Мои берцы ГУФСИН купил": Россиянка воспела прелести службы с помощью хита Инстасамки

Сотрудница ГУФСИН из Красноярска сняла видео про службу на песню Инстасамки "За деньги — да". Ролик, на котором девушка в леопардовой шубе и розовой ушанке поёт, что, если хочет стабильности, "летит" в это ведомство, моментально разлетелся по соцсетям.

Работница красноярской ФСИН записала видео на песню Инстасамки "За деньги — да". Видео © YouTube / Алексей Мельников

"Люблю свою работу, платить деньги — да, подъёмы и тревоги за стабильность — да, служба здесь идёт год за полтора, ГУФСИНу – да! ГУФСИНу – да!... Мои берцы ГУФСИН купил, мою форму ГУФСИН купил, но вещмешок мне муж купил, муж купил", — поёт она.

В ГУФСИН по Красноярскому краю отметили, что съёмка этого видео — инициатива самой сотрудницы, а видео она приготовила для творческого этапа конкурса "Мисс УИС", однако в финал исполнительница такого громкого кавера так и не попала.

Конкурс сотрудниц краевой уголовно-исполнительной системы "Мисс УИС-2023". Видео © YouTube / ГУФСИН России по Красноярскому краю

"Это был творческий конкурс "Мисс УИС", и участницы должны были подготовить ролик о службе. На прошлой неделе он благополучно прошёл. Это просто конкурсный ролик. Участница так представила. Конкурс прошёл замечательно, были выбраны победительницы, дальше будет следующий этап конкурса", — рассказали в ведомстве в беседе с изданием "Подъём".