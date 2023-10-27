Астролог перечислила знаки зодиака, которым стоит держаться друг от друга подальше

Астролог Евгения Шустина перечислила знаки зодиака, которые постоянно враждуют друг с другом и вступают в конфликт. Так, по её словам, Тельцы недолюбливают Овнов за их чрезмерную активность и горячность и за то, что те много говорят, но мало делают.

А вот Овны не жалуют Тельцов из-за их постоянного занудства, медлительности и нерешительности. Шустина пояснила, что эти два знака зодиака часто испытывают друг к другу неприязнь.

"Как правило, не дружат и Скорпионы с Водолеями. Первые подмечают все детали, тщательно выспрашивают их, а вторые обычно, наоборот, деталей не видят, не замечают, не хотят обращать на них внимания", — подчеркнула астролог в беседе с телеканалом "Москва 24".

По её словам, Водолеи чаще всего являются душой компании, много чего умеют и любят общение, что нельзя сказать о Скорпионах. Они не доверяют людям, всех подозревают и общаются только с такими же представителями знака зодиака, как они сами, говорит эксперт.

Шустина добавила, что часто враждуют и Девы с Рыбами. Представители первого знака зодиака ставят себе чёткую цель и идут к ней. Такие люди очень скрупулёзны, дотошны, не летают в облаках. А вот Рыбы — натуры творческие, вдохновлённые, стремящиеся к внутренней свободе, подчёркивает специалист. Они предпочитают рассматривать любую ситуацию с общего плана. Из-за разных взглядов на жизнь эти знаки зодиака постоянно конфликтуют и не торопятся дружить, подытожила астролог.