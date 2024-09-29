Работягам рассказали, как поставить моббера на место и сохранить лицо

Психологическое насилие над работником в компании со стороны руководства или коллег стало настолько масштабным явлением, что даже обзавелось собственным термином — моббинг. Столкнуться с травлей может любой: от бухгалтера до заводчанина. Подобное явление требует решительной реакции, а иначе велик риск серьёзного эмоционального кризиса, предупредил Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский.

По словам собеседника издания, моббиг бывает горизонтальным — со стороны коллег, и вертикальным — со стороны начальства. Попытки босса выжить неугодного работника обычно связаны со страхом. Некоторые руководители видят в амбициозном подчинённом будущего конкурента, а потому организует ему публичную порку. Коллектив же устраивает выволочку по разным причинам.

Например, если в бухгалтерии сотрудницы любят перемалывать косточки, а новенькая откажется участвовать в обсуждении и осуждении коллег из других отделов, то весь негатив обрушится на неё. Уже её будут обсуждать, а может быть, перейдут на более жёсткий уровень, когда начнут копаться в её документах и вещах, чтобы найти к чему дополнительно придраться и продолжить распространять слухи. Станислав Самбурский Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной»

Конечной целью травли является выведение человека из эмоционального равновесия. Для этого недоброжелатели задействуют широкий арсенал методов: критику, бойкоты, насмешки, придирки, распространение лживых слухов и другие. В зоне риска люди с кризисом среднего возраста, которые ближе остальных принимают всё услышанное к сердцу. Противостоять моббингу не просто можно, но и нужно, призвал Самбурский.

Психолог выделил три способа избавиться от злопыхателей и не уронить достоинства. Самый трудозатратный метод — попробовать противостоять травле. Предварительно нужно запастись терпением и трезво оценить свои силы. Не менее эффективно тушение моббинга, при котором агрессору нужно сообщить, что цели его действий очевидны, и он не сможет добиться задуманного. При этом важно говорить уверенно и доброжелательно, не опускаясь до уровня собеседника и исключив любое заискивание перед ним. Наконец, можно покинуть токсичный коллектив.

«Этот вариант может выглядеть как проигрыш, но в половине случаев является лучшим выбором. Решиться на увольнение может быть тяжело, но посчитайте, сколько сил у вас будет отнимать противостояние травле, и вы поймёте, что если всю эту энергию направить в мирное русло, вы можете заменить половину атомной электростанции. Когда травят каждый день системно, это очень трудозатратно. Начните жить для себя, а те, кто вам противостоял, больше всего расстроятся, когда увидят ваши успехи», — подытожил собеседник Life.ru.