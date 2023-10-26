Россиянам объяснили, кто такие асексуалы и почему антисексуалы — это не то же самое

Психолог Анастасия Чалая заявила, что антисексуальность — это жёсткие взгляды против интимной жизни, а асексуальность — отсутсвие потребности в сексе. Подробнее о различиях между схожими терминами она рассказала RuNews24.ru.

По словам сексолога, антисексуальность — это твёрдые убеждения против сексуальной жизни. Люди, которые придерживаются таких взглядов, воздерживаются от секса из-за личных соображений.

А вот асексуалы — те, кто не испытывает сексуального влечения и не получает удовольствия от интимной близости. Психолог отметила, что даже при таком диагнозе люди могут влюбляться и строить платонические отношения. Эксперт рассказала, что только 1% населения — асексуалы. По словам эксперта, причинами такого синдрома могут стать психологические травмы или биологические особенности.

"Если посмотреть на животный мир, то в природе в любой популяции есть небольшой процент животных, у которых нет потребности в размножении. Также есть и люди, которые утратили интерес к сексу. Например, после получения травматического опыта", — говорит Чалая.

Специалист отметила, что сейчас асексуалы основывают движения, где и выбирают такой стиль жизни.