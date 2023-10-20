Сексолог раскрыла неожиданную терапевтическую роль китайских презервативов
Сексолог Кетоева: Презервативы из Китая поднимут российским мужчинам самооценку
Азиатские презервативы, заполонившие российский рынок, смогут сыграть для российских мужчин терапевтическую роль. Таким мнением поделилась сексолог Ольга Кетоева. По её словам, средний статистический размер мужского полового органа в Китае или Малайзии заметно меньше, чем в России. Вот только в нашей стране пунктик на эту тему, возможно, даже более серьёзный, чем разница в размерах.
Так или иначе, увидев на витринах китайские презервативы "детского" размера, многие российские мужчины порадуются за себя и поднимут свою самооценку.
"Когда ещё мужчины, в данный момент имею в виду русских мужчин, смогут порадоваться тому, что они обладатели хороших размеров? Они и так зациклены на этом больше, чем их партнёры", — добавила собеседница NEWS.ru.
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