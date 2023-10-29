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29 октября, 08:00

10 людей с витилиго, которые доказывают, что даже генетические отклонения могут быть красивыми

Витилиго — это генетическое отклонение, которое проявляется в потере пигмента кожи и приводит к образованию пятен белого цвета. Звучит на очень приятно, правда? Но на деле это выглядит не только уникально, но и красиво.

"У меня гетерохромия и витилиго", — brysizzlle.

Фото © Reddit / brysizzlle

Фото © Reddit / brysizzlle

"Уже шесть месяцев, как я просто позволяю этой белой полосе на лице расти. Пора принять все свои пятнышки!" araballamariella.

Фото © Reddit / araballamariella

Фото © Reddit / araballamariella

"Витилиго повлияло только на одну сторону лица этого мужчины", — Jaqwan.

Фото © Reddit / Jaqwan

Фото © Reddit / Jaqwan

"После солнца пятна становятся ещё более заметными", — Careless_Doctor_3494.

Фото © Reddit / Careless_Doctor_3494

Фото © Reddit / Careless_Doctor_3494

"Лето!" inkyedges.

Фото © Reddit / inkyedges

Фото © Reddit / inkyedges

"Я ценю своё витилиго", — ah1ijah.

Фото © Reddit / ah1ijah

Фото © Reddit / ah1ijah

"Витилиго на разных людях", — Yulinka17.

Фото © Reddit / Yulinka17

Фото © Reddit / Yulinka17

"Продолжаю любить свои узоры и принимать изменения, которые я наблюдаю уже который год. Ничего лечить тут не надо! Мы уникальны, мы искусство!" pip_squeak3.

Фото © Reddit / pip_squeak3

Фото © Reddit / pip_squeak3

"Хотя я боролся с витилиго, никогда бы не отказался от того, что делает меня уникальным", — Dat_barista_boii.

Фото © Reddit / Dat_barista_boii

Фото © Reddit / Dat_barista_boii

"Могу я похвастаться своей татуировкой?" Jason-B-sad.

Фото © Reddit / Jason-B-sad

Фото © Reddit / Jason-B-sad

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Reddit / brysizzlle, Yulinka17

Сергей Трофимов
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