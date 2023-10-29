10 людей с витилиго, которые доказывают, что даже генетические отклонения могут быть красивыми
Витилиго — это генетическое отклонение, которое проявляется в потере пигмента кожи и приводит к образованию пятен белого цвета. Звучит на очень приятно, правда? Но на деле это выглядит не только уникально, но и красиво.
"У меня гетерохромия и витилиго", — brysizzlle.
Фото © Reddit / brysizzlle
"Уже шесть месяцев, как я просто позволяю этой белой полосе на лице расти. Пора принять все свои пятнышки!" — araballamariella.
Фото © Reddit / araballamariella
"Витилиго повлияло только на одну сторону лица этого мужчины", — Jaqwan.
Фото © Reddit / Jaqwan
"После солнца пятна становятся ещё более заметными", — Careless_Doctor_3494.
Фото © Reddit / Careless_Doctor_3494
"Лето!" — inkyedges.
Фото © Reddit / inkyedges
"Я ценю своё витилиго", — ah1ijah.
Фото © Reddit / ah1ijah
"Витилиго на разных людях", — Yulinka17.
Фото © Reddit / Yulinka17
"Продолжаю любить свои узоры и принимать изменения, которые я наблюдаю уже который год. Ничего лечить тут не надо! Мы уникальны, мы — искусство!" — pip_squeak3.
Фото © Reddit / pip_squeak3
"Хотя я боролся с витилиго, никогда бы не отказался от того, что делает меня уникальным", — Dat_barista_boii.
Фото © Reddit / Dat_barista_boii
"Могу я похвастаться своей татуировкой?" — Jason-B-sad.
Фото © Reddit / Jason-B-sad
Reddit / brysizzlle, Yulinka17