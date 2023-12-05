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Опубликовано 5 декабря 2023, 11:42

ВСУ лишились 270 бойцов в четырёх безуспешных атаках на позиции войск России в ДНР

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 270 бойцов на Донецком направлении

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, в общей сложности противник потерял до 270 военных за сутки на этом участке фронта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк ДНР. Потери противника на данном направлении составили до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины", — говорится в публикации.

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Ранее Лайф рассказывал о том, как Армия России освобождает Марьинку, из которой 10 лет обстреливали Донецк и Ясиноватую, и продолжает зачищать населённый пункт от солдат ВСУ. О фактическом взятии города на юго-западе от Донецка заявляют ряд военкоров. Но говорить об этом преждевременно.

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Getty Images / Chris McGrath

Юрий Лысенко
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