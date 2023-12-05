ВСУ лишились 270 бойцов в четырёх безуспешных атаках на позиции войск России в ДНР

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, в общей сложности противник потерял до 270 военных за сутки на этом участке фронта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк ДНР. Потери противника на данном направлении составили до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины", — говорится в публикации.