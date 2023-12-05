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Опубликовано 5 декабря 2023, 05:26
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Артиллерия ВСУ убила 25 украинских солдат, пожелавших сдаться в плен ВС РФ

Замкомандира Купол: ВСУ уничтожили 25 украинских солдат, пожелавших сдаться

Украинская артиллерия нанесла удар по своим же солдатам, которые пожелали сдаться в плен Вооружённым силам России. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" рассказал замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным Купол.

По его словам, военнослужащие ВСУ, пожелавшие остаться живыми, связались с российскими военными на специальной частоте 149.200. Однако после того, как им обозначили место встречи для сдачи в плен, киевский режим нанёс удар, уничтожив 25 человек.

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Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие продолжают атаковать противника на Южно-Донецком направлении. Вооружённые силы Украины потеряли на этом участке фронта до 110 человек личного состава.

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Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Ян Поланин
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