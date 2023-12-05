Украинская артиллерия нанесла удар по своим же солдатам, которые пожелали сдаться в плен Вооружённым силам России. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" рассказал замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным Купол.

По его словам, военнослужащие ВСУ, пожелавшие остаться живыми, связались с российскими военными на специальной частоте 149.200. Однако после того, как им обозначили место встречи для сдачи в плен, киевский режим нанёс удар, уничтожив 25 человек.