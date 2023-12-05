Артиллерия ВСУ убила 25 украинских солдат, пожелавших сдаться в плен ВС РФ
Замкомандира Купол: ВСУ уничтожили 25 украинских солдат, пожелавших сдаться
Украинская артиллерия нанесла удар по своим же солдатам, которые пожелали сдаться в плен Вооружённым силам России. Об этом рассказал замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным Купол.
"Выходили на связь на частоте 149.200 военнослужащие (ВСУ. — Прим. Лайфа), изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", — приводит слова военнослужащего РИА "Новости".
Всего, по словам замкомандира, артиллерия ВСУ уничтожила 25 украинских солдат.
Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие продолжают атаковать противника на Южно-Донецком направлении. Вооружённые силы Украины потеряли на этом участке фронта до 110 человек личного состава.
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС