ВСУ лишились более сотни солдат на Южно-Донецком направлении
МО РФ: Бойцы ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военнослужащие продолжают атаковать противника на Южно-Донецком направлении. Как заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, Вооружённые силы Украины потеряли на этом участке фронта до 110 человек личного состава.
"Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля", — приводит РИА "Новости" слова подполковника.
Военный также рассказал, что огнём артиллерии и авиации были нанесены удары по подразделениям 79-й ДШБ ВСУ в Константиновке, а также по позициям 72-й механизированной бригады и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, расположенным в Угледаре и Макаровке соответственно. Также в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Никольское из тяжёлых огнемётных систем были поражены опорные пункты противника.
Всего за неделю на этом участке фронта отражено три атаки украинских военнослужащих, а на трёх направлениях (Донецком, Южно-Донецком и Запорожском) за тот же период времени уничтожено примерно 2875 военных ВСУ.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за неделю перехватили восемь самолётов, вертолёт и 188 беспилотников ВСУ.
t.me / Минобороны РФ