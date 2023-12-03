Российские военнослужащие продолжают атаковать противника на Южно-Донецком направлении. Как заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, Вооружённые силы Украины потеряли на этом участке фронта до 110 человек личного состава.

"Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля", — приводит РИА "Новости" слова подполковника.

Военный также рассказал, что огнём артиллерии и авиации были нанесены удары по подразделениям 79-й ДШБ ВСУ в Константиновке, а также по позициям 72-й механизированной бригады и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, расположенным в Угледаре и Макаровке соответственно. Также в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Никольское из тяжёлых огнемётных систем были поражены опорные пункты противника.

Всего за неделю на этом участке фронта отражено три атаки украинских военнослужащих, а на трёх направлениях (Донецком, Южно-Донецком и Запорожском) за тот же период времени уничтожено примерно 2875 военных ВСУ.