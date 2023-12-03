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Регион
Опубликовано 3 декабря 2023, 04:56
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ВСУ лишились более сотни солдат на Южно-Донецком направлении

МО РФ: Бойцы ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие продолжают атаковать противника на Южно-Донецком направлении. Как заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, Вооружённые силы Украины потеряли на этом участке фронта до 110 человек личного состава.

"Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля", — приводит РИА "Новости" слова подполковника.

Военный также рассказал, что огнём артиллерии и авиации были нанесены удары по подразделениям 79-й ДШБ ВСУ в Константиновке, а также по позициям 72-й механизированной бригады и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, расположенным в Угледаре и Макаровке соответственно. Также в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Никольское из тяжёлых огнемётных систем были поражены опорные пункты противника.

Всего за неделю на этом участке фронта отражено три атаки украинских военнослужащих, а на трёх направлениях (Донецком, Южно-Донецком и Запорожском) за тот же период времени уничтожено примерно 2875 военных ВСУ.

Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ
Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за неделю перехватили восемь самолётов, вертолёт и 188 беспилотников ВСУ.

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t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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