Взятие Марьинки: как зачищают город от 2000 боевиков Как Армия России освобождает Марьинку, из которой 10 лет обстреливали Донецк и Ясиноватую, и продолжает зачищать населённый пункт от солдат ВСУ. 13424 13424 Как штурмуют Марьинку и когда освободят город. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Что происходит в Марьинке

О фактическом взятии Марьинки на юго-западе от Донецка заявляет ряд военкоров. Но говорить об этом преждевременно. Российские подразделения продавили линию обороны ВСУ и заняли улицы на юго-западных окраинах населённого пункта. Сейчас флаг России развевается в серой зоне города. Теперь нашей армии предстоит очистить территорию от противника. Продолжаются бои за последний укреплённый пункт украинских войск на северо-западной окраине города.

Со стороны ВСУ там может быть порядка 2000 человек, пока трудно сказать. Важно понимать, как они вооружены, как оснащены. На линии боевого соприкосновения людей может быть значительно меньше, чем подразделений, которые их обеспечивают. Сейчас в Марьинке всё идёт к тому, что скоро она будет освобождена Василий Дандыкин Капитан 1-го ранга в запасе

По разным оценкам, в Марьинке сейчас сосредоточено несколько тысяч солдат ВСУ. Кроме того, враг перебрасывает свежие силы в Курахово, которое находится в 12 км западнее Марьинки, так как опасается продвижения нашей армии. Курахово является основным логистическим узлом для группировки ВСУ на этом направлении. Расстояние от линии боевого соприкосновения позволит наносить по Марьинке удары с воздуха, не соприкасаясь с вражеской ПВО.

По словам Дандыкина, каждый километр даётся тяжело. Курахово станет следующей точкой боёв после полного освобождения Марьинки.

Карта боевых действий

Карта боевых действий в зоне СВО Карта боевых действий в зоне СВО

Значение Марьинки для безопасности Донбасса

Практически десять лет из Марьинки велись постоянные обстрелы столицы ДНР и её пригородов. Освобождение населённого пункта позволит качественно снизить уровень артиллерийского огня по Донецку, что скажется на безопасности города.







Для Киева потеря Марьинки означает ещё один удар по имиджу как внутри страны, так и за рубежом.

Это будет и тактической, и моральной неудачей для режима Зеленского. Из этих окопов на протяжении всех последних лет обстреливали Донецк и Ясиноватую. Это аналогично снятию блокады и отбросу немцев в 1944 году. Так же как немцы цеплялись за Ржевский выступ, чтобы обстреливать Москву. Для них это большая моральная потеря, которую не удастся скрыть. А на Западе люди прагматичные — они считают деньги Василий Дандыкин Капитан 1-го ранга в запасе

Марьинка на карте Донецкой области

Марьинка на карте ДНР. Инфографика © LIFE

Информация о том, что Марьинка практически освобождена, но остались участки около километра, которые находятся под контролем ВСУ, — это принципиальный успех наших военных сил. Мы лишаем противника очень важного плацдарма Юрий Кнутов Военный эксперт

По его словам, линия обороны украинских войск проходит по большому донбасскому полукольцу: Северск, Славянск, Краматорск, Часов Яр и Артёмовск. В нём есть уже одна брешь — освобождённый Артёмовск (Бахмут). Наша задача — разбирать это кольцо постепенно. После Марьинки и Авдеевки, где также ведутся интенсивные бои, следующей горячей точкой станет Краматорск.

Авторы Дмитрий Шестопалов