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2 марта, 15:14

Минобороны ФРГ заявило о перехвате разговора немецких офицеров о Крымском мосте

Переговоры офицеров немецкой армии о бомбардировке Крымского моста прослушивались. Об этом заявило Министерство обороны Германии телеканалу ARD. Однако в военном ведомстве не могут точно сказать, были ли внесены изменения в версию разговора, сообщил портал новостной телепередачи этого канала Tagesschau.

"По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе Люфтваффе [военно-воздушных сил Германии]. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях", — подчеркнул представитель Минобороны ФРГ.

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Напомним, перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в случившемся. Требование о проведении расследования было отправлено Госдумой РФ в Бундестаг. В Германии склоняются к версии, что опубликованная аудиозапись является подлинной. Выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию с записью беседы немецких офицеров, добавив, что это "очень серьёзная" проблема.

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Дарья Нарыкова
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