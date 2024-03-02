Минобороны ФРГ заявило о перехвате разговора немецких офицеров о Крымском мосте

Переговоры офицеров немецкой армии о бомбардировке Крымского моста прослушивались. Об этом заявило Министерство обороны Германии телеканалу ARD. Однако в военном ведомстве не могут точно сказать, были ли внесены изменения в версию разговора, сообщил портал новостной телепередачи этого канала Tagesschau.

"По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе Люфтваффе [военно-воздушных сил Германии]. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях", — подчеркнул представитель Минобороны ФРГ.