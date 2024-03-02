Минобороны ФРГ заявило о перехвате разговора немецких офицеров о Крымском мосте
Переговоры офицеров немецкой армии о бомбардировке Крымского моста прослушивались. Об этом заявило Министерство обороны Германии телеканалу ARD. Однако в военном ведомстве не могут точно сказать, были ли внесены изменения в версию разговора, сообщил портал новостной телепередачи этого канала Tagesschau.
"По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе Люфтваффе [военно-воздушных сил Германии]. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях", — подчеркнул представитель Минобороны ФРГ.
Напомним, перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в случившемся. Требование о проведении расследования было отправлено Госдумой РФ в Бундестаг. В Германии склоняются к версии, что опубликованная аудиозапись является подлинной. Выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию с записью беседы немецких офицеров, добавив, что это "очень серьёзная" проблема.
Telegram / Аксёнов Z 82