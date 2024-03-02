Политтехнолог раскрыл причину "слива" немецких переговоров о Крымском мосте

В перехваченных накануне переговорах немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту, нет ничего удивительного, считает журналист и блогер Юлия Витязева. По её словам, подобные атаки давно и не раз обсуждались противниками России. Например, тот же глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов грозил этим явно с одобрения и при поддержке своих западных кураторов.

"Крымский мост — это символ, понимаете? И не только воссоединения Крыма с российской стороной, но и символ новой, возродившейся России, которая 30 лет, словно Илья Муромец, лежала на печи. Но пришло нужное время, потребовались чёткие решения, и страна встала. Мост навсегда останется символом Русской весны", — указала Витязева в беседе с телеканалом "360".

Собеседница издания считает, что ответом на эти происки должны заниматься российские дипломаты и военные. Она напомнила, что уже давно никто не считает украинцев единственными зачинщиками нападений на РФ. Однако Запад всё равно боится нас, так как понимает, что прямая агрессия грозит ему окончательными и бесповоротными последствиями.

А политтехнолог Марат Баширов напомнил очевидное: идёт борьба между Россией и Западом и последний "отчаянно не хочет сдаваться". По мнению эксперта, запись переговоров была опубликована, чтобы показать нашу готовность к любым атакам противника и предупредить способных нажать "красную кнопку", что мы знаем об их планах и ответим симметрично.