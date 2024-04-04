Российская армия непременно добьётся выполнения стоящих перед страной в рамках специальной военной операции целей, вне зависимости от того, выделят ли западные партнёры очередной пакет помощи Незалежной или нет. Ничто не помешает освобождению ВС РФ территорий в зоне СВО от присутствия ВСУ, постоянно теряющих позиции после провальной попытки контрнаступления в прошлом году. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"Я убеждён, что мы победим, это однозначно. Как мы выиграли, отбили это достаточно долгое наступление, и, в общем-то, нанесли удары по врагу. Враг понёс потери", — объяснил он в беседе с телеканалом "360".

Военный эксперт напомнил, что Верховным главнокомандующим РФ Владимиром Путиным была недвусмысленно поставлена задача — беречь жизни российских бойцов и не стремиться к победе "любыми средствами". Россияне это прекрасно понимают, что видно по тому, как много граждан отправляются в зону спецоперации добровольцами. Противник же бесится от собственного бессилия и хватается за единственную тактику, которая у него осталась — террористическую деятельность. Это признают даже в руководстве ГУР, заявляя что украинской армии не победить на поле боя, поэтому остаётся бить беспилотниками вглубь российских территорий и организовывать теракты. Если судить по таким высказываниям, можно сделать вывод, что Незалежной не поможет даже финансовая помощь западных стран, которые никак не могут собрать обещанные ВСУ снаряды.

На этом фоне российская армия продолжает планомерно уничтожать технику и личный состав противника, принимая на вооружение всё более современные виды вооружений, например — гаубицу "Коалиция", дальностью стрельбы которой составляет 80 километров. Разумеется, полностью застраховаться от военных неудач невозможно, но в конечном счёте триумфатором непременно будет именно Россия, подчеркнул собеседник телеканала.

Дандыкин добавил, что сейчас командование ВСУ не может прочитать направление будущих атак ВС РФ, что открывает огромные возможности для российских военачальников. Армия России успела накопить и усвоить огромный опыт, так что два оставшихся месяца весны и лето в любом случае обернутся большими потерями для украинской стороны. Сейчас ВС Незалежной бросили огромные силы на рытьё окопов и возведение рядов из "зубов дракона", однако это не сможет удержать российское наступление. При этом украинские людские резервы исчерпываются, что подтверждает подписанный главой киевского режима Владимиром Зеленским указ, позволяющий забирать в ВСУ кого угодно, вне зависимости от медицинских показаний.