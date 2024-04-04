Армия России подвинула пять бригад ВСУ и улучшила положение на Авдеевском фронте

Российская армия за минувшие сутки улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Потери четырёх подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в результате наступления ВС РФ составили до 305 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника 24-й, 47-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орловка, Бердычи и Тоненькое ДНР", — рассказали в оборонном ведомстве.

Помимо этого в районе Первомайского ДНР российские силы отразили контратаку штурмовой группы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В итоге за сутки противник потерял на этом участке фронта до 305 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также американскую 155-мм самоходку Paladin.