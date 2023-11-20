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"Американцам на руку": В Киеве объяснили, почему Трамп не остановит конфликт на Украине

Экс-премьер Азаров: Конфликт на Украине не закончится в случае победы Трампа

20 ноября, 07:33

Flickr / Gage Skidmore

Конфликт на Украине не завершится даже в случае прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа по итогам выборов в 2024 году. Противостояние продлится до тех пор, пока не исчезнет действующий киевский режим, уверен бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Напомним, Трамп предостерегал, что эскалация конфликта на Украине может стать причиной третьей мировой войны, а также уверял, что восстановит мир в течение 24 часов, если победит на выборах.

"Я не верю в то, что если Трамп придёт к власти, то прекратится конфликт на Украине. Не верю. Потому что Трамп в какой-то степени реалист. И если у Трампа считают Россию врагом и соперником, для чего им тогда прекращать конфликт, вот скажите?! Пусть он в каком угодно виде, но существует", подчеркнул политик.

По словам Азарова, США важно и дальше расходовать человеческий ресурс, тогда все будут отвлекаться от развития общества и инфраструктуры, что "американцам на руку". Вашингтон будет продолжать такую политику, пока на Украине не сменится власть, считает он.

Украина не в приоритете: Сын Трампа выступил с жёстким заявлением против Киева

Украина не в приоритете: Сын Трампа выступил с жёстким заявлением против Киева

А ранее Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский хочет провести переговоры с Трампом. А всё дело в том, что Трамп через республиканцев фактически контролирует Палату представителей Конгресса США, которая блокировала выделение очередного пакета помощи для Незалежной. Кстати, нынешний президент США Джо Байден уже подписал соответствующий законопроект, лишив Киев финансирования.

Авторы
Дарья Нарыкова
Дарья Нарыкова

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