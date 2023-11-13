"У тебя нет денег? Моей жене нужно на шоппинг": Захарова высмеяла возможный разговор Трампа и Зеленского
Захарова пошутила на тему того, каким мог бы быть разговор Трампа и Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила на тему того, каким мог бы быть диалог Владимира Зеленского и Дональда Трампа, если бы он состоялся.
"Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю... побежу... побегу", — написала Захарова в телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве изо всех сил пытаются организовать переговоры Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом. А всё дело в том, что Трамп через республиканцев фактически контролирует Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение очередного пакета помощи для Незалежной. Причём ранее Зеленский уже пытался встретиться с Трампом и звал его на Украину, чтобы доказать, что завершить конфликт "за сутки" не получится. Но экс-президент США отказал Зеленскому под предлогом того, что не хочет вмешиваться в дела Киева и Белого дома.
Telegram / Мария Захарова