"У тебя нет денег? Моей жене нужно на шоппинг": Захарова высмеяла возможный разговор Трампа и Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила на тему того, каким мог бы быть диалог Владимира Зеленского и Дональда Трампа, если бы он состоялся.

"Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю... побежу... побегу", — написала Захарова в телеграм-канале.