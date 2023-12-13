Утверждения Владимира Зеленского о том, что российские войска якобы не имеют успеха на поле боя, являются ложью. Так на них отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский второй раз за сутки "забыл" про Артёмовск и солгал о победах ВСУ, но уже в Осло

Представитель Кремля обратил внимание на уровень военной разведки США, которая прекрасно видит, что происходит на поле боя и какие потери в живой силе и технике несут ВС Украины, а также насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения.