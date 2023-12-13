Песков указал на место зарвавшемуся от лжи Зеленскому
Песков назвал неправдой слова Зеленского о неуспехе России на поле боя
Утверждения Владимира Зеленского о том, что российские войска якобы не имеют успеха на поле боя, являются ложью. Так на них отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это неправда", — сказал Песков в интервью "Известиям".
Представитель Кремля обратил внимание на уровень военной разведки США, которая прекрасно видит, что происходит на поле боя и какие потери в живой силе и технике несут ВС Украины, а также насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения.
Напомним, первый раз на лжи Владимира Зеленского поймали журналисты Fox News во время его визита в США. По его словам, с начала года Россия "не заняла ни одного" населённого пункта в ходе проведения спецоперации. Однако Зеленскому напомнили, что только в мае этого года российские войска освободили целый город — Артёмовск, бои за который продолжались 224 дня.