Западные спонсоры Киева уже не обещают ВСУ безграничную поддержку ради "победы над Россией", всё чаще напоминая Украине о подходящих к концу возможностях. На смену риторики США и их союзников указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вашингтон и европейские государства по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного. И действительно, в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что, собственно, они тратят такие деньги?" — сказал Песков "Известиям".