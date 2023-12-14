Песков указал на сменившуюся риторику Запада по украинскому вопросу
Западные спонсоры Киева уже не обещают ВСУ безграничную поддержку ради "победы над Россией", всё чаще напоминая Украине о подходящих к концу возможностях. На смену риторики США и их союзников указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам политика, власти Незалежной заверяли зарубежных кормильцев, что разгромят ВС РФ на поле боя. Однако многомиллиардные пакеты финансовой помощи не помогли Киеву показать хоть какой-то успех. Происходящее заставило Запад задуматься о целесообразности дальнейшей поддержки.
"Вашингтон и европейские государства по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного. И действительно, в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что, собственно, они тратят такие деньги?" — сказал Песков "Известиям".
Тревожный сигнал Киеву о подходящих к концу финансовых возможностях США накануне послал американский лидер Джозеф Байден. По словам политика, попытки Белого дома отправить Украине новую помощь разбиваются о позицию Конгресса.
Flickr / The White House