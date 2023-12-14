Эксперт после прямой линии рассказал о "главном соблазне" Путина

Главный соблазн для российского лидера Владимира Путина — демонстрация фантастической компетентности в разных темах. Такое мнение выразил политобозреватель "Царьграда" Андрей Перла, комментируя прошедшую 14 декабря совмещённую большую пресс-конференцию и прямую линию с президентом РФ. В рамках такого масштабного мероприятия глава государства уже не первый год отвечает на самые разнообразные вопросы.

Главные моменты совмещённой прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря. Видео © LIFE

"Он говорит об авиационных двигателях так, как будто занимается только этим долгие годы. После чего так же свободно переходит, например, к китайско-российским отношениям — с тем же глубоким погружением в проблему. Далее его спрашивают, к примеру, про вакцины от кори — Путин и тут в теме", — отметил Перла.

Эксперт добавил, что эрудиция Путина вызывает восхищение. По его мнению, президент РФ во время прямой линии являлся "живой иллюстрацией классических строк" поэта Александра Пушкина про императора Петра Великого.