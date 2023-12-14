Эксперт после прямой линии рассказал о "главном соблазне" Путина
Обозреватель Перла: Главный соблазн Путина — показ компетентности в разных темах
Главный соблазн для российского лидера Владимира Путина — демонстрация фантастической компетентности в разных темах. Такое мнение выразил политобозреватель "Царьграда" Андрей Перла, комментируя прошедшую 14 декабря совмещённую большую пресс-конференцию и прямую линию с президентом РФ. В рамках такого масштабного мероприятия глава государства уже не первый год отвечает на самые разнообразные вопросы.
Главные моменты совмещённой прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря. Видео © LIFE
"Он говорит об авиационных двигателях так, как будто занимается только этим долгие годы. После чего так же свободно переходит, например, к китайско-российским отношениям — с тем же глубоким погружением в проблему. Далее его спрашивают, к примеру, про вакцины от кори — Путин и тут в теме", — отметил Перла.
Эксперт добавил, что эрудиция Путина вызывает восхищение. По его мнению, президент РФ во время прямой линии являлся "живой иллюстрацией классических строк" поэта Александра Пушкина про императора Петра Великого.
"И академик, и герой, и мореплаватель, и плотник. В том смысле, что Путин — универсальный лидер. Знаток всего", — подчеркнул политобозреватель.
Напомним, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе прошла совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подвёл итоги года и ответил на вопросы жителей страны. Совмещённая прямая линия и пресс-конференция Путина длилась 4 часа 4 минуты.
LIFE / Павел Баранов