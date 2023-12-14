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Аналитик Минченко: Путин показал уверенность в своём отчёте перед избирателями

14 декабря, 15:44
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72994/photos/73987" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря, находился в очень спокойном, философском и расслабленном расположении духа. Таким наблюдением поделился в беседе с Лайфом президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

По словам аналитика, глава государства был готов к отчёту перед избирателями и затеял довольно открытый разговор, в ходе которого акцент был сделан на рост и развитие.

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Экономика в порядке, есть рост. Социальная ситуация сложная, но решаемая, во вешней политике никакой изоляции, на фронтах динамика положительная. То есть проблемы есть, ими можно и нужно заниматься, но в целом всё более-менее в порядке, есть за что отчитаться перед избирателями

Политолог Евгений Минченко

Собеседник Лайфа отметил, что на пресс-конференции Путину порой пришлось повторять тезисы, которые он уже озвучивал ранее, но эксперт не считает это негативной чертой. На его взгляд, постоянство суждений — это одно из достоинств политика.

"Я бы сказал, что он достаточно подробно и спокойно прокомментировал то, что касается международки. Мол, не хочет Макрон общаться? — Ну, и ладно. Хотят арабы и турки общаться? — Так и хорошо. То есть, я бы сказал, что Путин транслирует такую спокойную философскую уверенность", — заключил Минченко.

"То, что нужно перед Новым годом": Политолог указал на терапевтическую роль пресс-конференции Путина

"То, что нужно перед Новым годом": Политолог указал на терапевтическую роль пресс-конференции Путина

Напомним, что пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 4 минуты, за это время успели обсудить следующие важные вопросы: мобилизация, повышение цен на продукты, ситуация на СВО, отношения с западными странами, экономическая ситуация в стране, ситуация в секторе Газа, Олимпиада-2024, запрет на аборты. Всего за время пресс-конференции Путин ответил на 67 вопросов.

Авторы
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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