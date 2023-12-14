"То, что нужно перед Новым годом": Политолог указал на терапевтическую роль пресс-конференции Путина Докторант СПбГУ Майоров: Выступление Путина было и честным, и обнадёживающим 14 декабря, 14:37 Политолог указал на терапевтическую роль пресс-конференции Путина. Фото © LIFE / Павел Баранов

Прошедшая прямая линия президента Владимира Путина была одновременно и отрезвляюще честной, и обнадёживающей. Такую характеристику в беседе с Лайфом озвучил докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ "Движение первых" Арсений Майоров. По его словам, эта комбинация стала адекватным отражением действительности, в которой оказалась страна, а также ожиданий и запросов, которые характерны и для общества, и для руководства страны.

"Владимир Владимирович был сегодня настроен на спокойный и довольно конкретный разговор, который, несмотря на всеобщий фокус последних двух лет на международную политику, был практически полностью посвящён внутренней жизни страны и тем вызовам, с которыми сталкивается обычный гражданин", — обратил внимание собеседник Лайфа.

Вопросы про цены на яйца и услуги ЖКХ могли показаться некоторым слушателям несколько странными, когда речь идёт о судьбе страны и мира, но на самом деле, подчёркивает эксперт, президент прекрасно понимает, что реальность миллионов людей сегодня состоит и из одного, и из другого, их одинаково волнуют как цены в магазинах, так и позиция России на международной арене. Именно поэтому Владимир Путин может довольно неожиданно прервать своего пресс-секретаря и остановиться на вопросе с "синего экрана" о газификации села Ярославской области, говорит собеседник Лайфа.

Видно, что Владимир Путин живёт сразу в нескольких одновременно существующих повестках и умеет соблюдать баланс между ними, эффективно расставлять приоритеты. Это очень приятное и интересное наблюдение, учитывая то, что был реальный риск победы внешней повестки над внутренней. Международная политика вообще оказалась не такой интересной темой, вероятно, потому что в ней сейчас мало диалога, мало пространства для обсуждений. Кандидат политических наук Арсений Майоров

Собеседник Лайфа добавил, что спокойствие президента, умеренная эмоциональность его речи сыграли очень важную для завершения года терапевтическую роль. Российский лидер дал понять, что не будет надломов и надрывов, не будет агрессивной публичной риторики и непрекращающейся борьбы. В связи с этим уже видны контуры будущей президентской кампании, которая уже началась: много социальной и экономической политики, а также поступательное продолжение СВО без резких изменений масштабов.

"Вырисовывается и главная цель будущего потенциального президентского срока Владимира Путина — выстроить устойчивую систему государственной политики, благодаря которой страна будет эффективно функционировать даже в условиях агрессивного давления со стороны недружественных стран. Фактически речь о том, как на практике современная крупная страна должна обеспечивать своё суверенное стабильное существование в среднесрочной перспективе", — резюмировал эксперт.

Авторы Ольга Годуненко