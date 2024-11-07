Путина назвал общим долгом стран СНГ чтить подвиг героев Великой Отечественной
Общая задача стран СНГ — сохранить память о бессмертном подвиге героев Великой Отечественной войны, чтобы на ней вырастали новые поколения. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности государств СНГ.
«Особое место в вашей повестке занимает тема подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наш общий долг — чтить бессмертный подвиг отцов и дедов, передать память о мужестве и героизме воинов и тружеников тыла будущим поколениям», — зачитал документ секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Также президент напомнил о необходимости защищать традиционные духовно-нравственные ценности, так как именно они помогали людям справляться с любыми сложностями во все времена. Путин также выразил уверенность, что встреча в Москве пройдёт на должном уровне и все результаты себя оправдают.
Напомним, что в начале октября в Кремле прошёл саммит глав стран СНГ в узком формате, на котором выступил президент России Владимир Путин. В рамках встречи российский лидер объявил, что страны объединения совместно будут праздновать 80-летие победы в ВОВ в 2025 году. Кроме того, глава РФ назвал приоритетом Содружества обеспечение безопасности и охраны правопорядка.
Life.ru