Путина назвал общим долгом стран СНГ чтить подвиг героев Великой Отечественной

Общая задача стран СНГ — сохранить память о бессмертном подвиге героев Великой Отечественной войны, чтобы на ней вырастали новые поколения. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности государств СНГ.

«Особое место в вашей повестке занимает тема подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наш общий долг — чтить бессмертный подвиг отцов и дедов, передать память о мужестве и героизме воинов и тружеников тыла будущим поколениям», — зачитал документ секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.