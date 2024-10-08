Главы стран СНГ призвали бороться с оправданием нацизма и фальсификацией истории

По результатам встречи руководителей стран СНГ были подписаны несколько важных документов, среди которых Обращение глав состоящих в Содружестве государств к народам СНГ и мировой общественности по поводу 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы, главы государств — участников CHГ, обращаемся к народам стран Содружества и мировой общественности с призывом осуждать и не допускать фальсификации истории, решительно противодействовать оправданию и прославлению нацистского, фашистского и им подобных националистических движений», — приводит пресс-служба текст обращения.