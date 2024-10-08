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8 октября, 16:24

Главы стран СНГ призвали бороться с оправданием нацизма и фальсификацией истории

По результатам встречи руководителей стран СНГ были подписаны несколько важных документов, среди которых Обращение глав состоящих в Содружестве государств к народам СНГ и мировой общественности по поводу 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы, главы государств — участников CHГ, обращаемся к народам стран Содружества и мировой общественности с призывом осуждать и не допускать фальсификации истории, решительно противодействовать оправданию и прославлению нацистского, фашистского и им подобных националистических движений», — приводит пресс-служба текст обращения.

В документе также указана необходимость не допустить популяризации последователей этих движений, в том числе путём возведения памятников и мемориалов, которые пропагандируют расизм, дискриминацию по религиозному признаку, ксенофобию или связанную с ними нетерпимость в любых её проявлениях.

Путин отметил последовательное укрепление авторитета СНГ
Путин отметил последовательное укрепление авторитета СНГ

Напомним, что сегодня в Кремле прошёл саммит глав стран СНГ в узком формате, на котором выступил президент России Владимир Путин. В рамках встречи российский лидер объявил, что страны объединения совместно будут праздновать 80-летие победы в ВОВ в 2025 году. Кроме того, глава РФ назвал приоритетом Содружества обеспечение безопасности и охраны правопорядка.

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Telegram / «Кремль. Новости»

Юрий Лысенко
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