Главы стран СНГ призвали бороться с оправданием нацизма и фальсификацией истории
По результатам встречи руководителей стран СНГ были подписаны несколько важных документов, среди которых Обращение глав состоящих в Содружестве государств к народам СНГ и мировой общественности по поводу 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Мы, главы государств — участников CHГ, обращаемся к народам стран Содружества и мировой общественности с призывом осуждать и не допускать фальсификации истории, решительно противодействовать оправданию и прославлению нацистского, фашистского и им подобных националистических движений», — приводит пресс-служба текст обращения.
В документе также указана необходимость не допустить популяризации последователей этих движений, в том числе путём возведения памятников и мемориалов, которые пропагандируют расизм, дискриминацию по религиозному признаку, ксенофобию или связанную с ними нетерпимость в любых её проявлениях.
Напомним, что сегодня в Кремле прошёл саммит глав стран СНГ в узком формате, на котором выступил президент России Владимир Путин. В рамках встречи российский лидер объявил, что страны объединения совместно будут праздновать 80-летие победы в ВОВ в 2025 году. Кроме того, глава РФ назвал приоритетом Содружества обеспечение безопасности и охраны правопорядка.
Telegram / «Кремль. Новости»