Новогоднее обращение Путина посмотрели более 36 млн россиян

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина на Первом канале и «России 1» посмотрели 57,3% российских телезрителей. Об этом сообщает компания Mediascope.

По сведениям организации, новогоднее обращение главы РФ на Первом канале посмотрели 19 миллионов 558,3 тысячи человек (30,8% от телезрителей страны). Их рейтинг — средний показатель численности аудитории — составил 14,4%. В подсчёте принималось количество общее число телезрителей, к которым причислялись жители крупных городов, достигшие возраста в четыре года.

На «России 1» обращение президента смотрели 16 миллионов 839,9 тысячи человек, доля телезрителей — 26,5%, рейтинг — 12,4%. То есть, сумма долей аудитории Первого канала и «России 1», смотревших обращение Путина, составила 57,3%.

Информация предоставлена за период с 31 декабря по 1 января и была получена путём измерения телепросмотров по всей территории страны. Учитывались домашний и дачный просмотр, но не повторные показы программ.