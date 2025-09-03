Путин ответил на вопрос о фильме «Кремлёвский волшебник» с Джудом Лоу

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам официального визита в Китай ответил на вопрос журналистов относительно художественного фильма «Кремлёвский волшебник» с участием британского актёра Джуда Лоу. Российский лидер сообщил, что не знаком с данным кинопроизведением.

«Нет, я не видел этого фильма. Даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю», — заявил глава государства.