3 сентября, 14:41

Путин ответил на вопрос о фильме «Кремлёвский волшебник» с Джудом Лоу

Путин заявил, что не знаком с фильмом Кремлёвский волшебник с Джудом Лоу

Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР / Scott A Garfitt

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам официального визита в Китай ответил на вопрос журналистов относительно художественного фильма «Кремлёвский волшебник» с участием британского актёра Джуда Лоу. Российский лидер сообщил, что не знаком с данным кинопроизведением.

«Нет, я не видел этого фильма. Даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю», — заявил глава государства.

Отметим, что фильм «Кремлёвский волшебник» является зарубежным кинопроектом, посвящённым альтернативной исторической реальности. Работа не демонстрировалась в российском кинопрокате.

Песков рассказал, как в Кремле реагируют на фильм с Джудом Лоу в роли Путина
Британский актёр Джуд Лоу поделился деталями своей подготовки к роли Владимира Путина, президента России, в грядущем фильме «Кремлёвский волшебник». Лоу признался, что главной трудностью стало освоение умения передавать эмоции, не демонстрируя их открыто, что, по его наблюдениям, характерно для Путина. Перед выходом фильма издание Life.ru сообщило, что в Сети появился кадр с площадки «Кремлёвского волшебника». Съёмки картины проходили на территории Латвии.

