Песков рассказал, как в Кремле реагируют на фильм с Джудом Лоу в роли Путина
В Кремле с пониманием относятся к использованию образа Путина за рубежом
Обложка © фильм «Кремлевский волшебник», режиссер/сценарист Оливье Ассайас и др. / Kinopoisk
Президент России Владимир Путин — успешный лидер, поэтому съёмки фильма про него закономерны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя скорый выход на экраны картины «Кремлёвский волшебник».
«Путин — мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему также в различных странах мира вполне закономерен», — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа президента России за рубежом.
Напомним, речь идёт об экранизации романа Джулиано да Эмполи «Кремлёвский волшебник». Роль президента России в картине исполняет британский актёр Джуд Лоу — накануне в СМИ появились кадры со съёмок. При этом у него не самая главная роль. Речь в ленте пойдёт о вымышленном персонаже — политтехнологе Вадиме Баранове. Его играет Пол Дано.