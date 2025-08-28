Песков рассказал, как в Кремле реагируют на фильм с Джудом Лоу в роли Путина

Президент России Владимир Путин — успешный лидер, поэтому съёмки фильма про него закономерны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя скорый выход на экраны картины «Кремлёвский волшебник».

«Путин — мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему также в различных странах мира вполне закономерен», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа президента России за рубежом.