Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 10:27

Песков рассказал, как в Кремле реагируют на фильм с Джудом Лоу в роли Путина

В Кремле с пониманием относятся к использованию образа Путина за рубежом

Обложка © фильм «Кремлевский волшебник», режиссер/сценарист Оливье Ассайас и др. / Kinopoisk

Обложка © фильм «Кремлевский волшебник», режиссер/сценарист Оливье Ассайас и др. / Kinopoisk

Президент России Владимир Путин — успешный лидер, поэтому съёмки фильма про него закономерны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя скорый выход на экраны картины «Кремлёвский волшебник».

«Путин — мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему также в различных странах мира вполне закономерен», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа президента России за рубежом.

«Боже, на что я подписался»: Актёр Джуд Лоу готовится к роли президента Путина
«Боже, на что я подписался»: Актёр Джуд Лоу готовится к роли президента Путина

Напомним, речь идёт об экранизации романа Джулиано да Эмполи «Кремлёвский волшебник». Роль президента России в картине исполняет британский актёр Джуд Лоу — накануне в СМИ появились кадры со съёмок. При этом у него не самая главная роль. Речь в ленте пойдёт о вымышленном персонаже — политтехнологе Вадиме Баранове. Его играет Пол Дано.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar