Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 21:08

Джуд Лоу рассказал, как показал противоречие в фильме про Путина

Джуд Лоу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BAKOUNINE

Джуд Лоу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BAKOUNINE

Британский актёр Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли президента России Владимира Путина в фильме «Кремлёвский волшебник». Его слова приводит издание The Hollywood Reporter.

Актёр отметил, что сложность заключалась в умении ощущать эмоции, не показывая их, как это делает Путин.

«Поэтому я часто испытывал противоречивые чувства как актёр <…> Я чувствовал этот конфликт, пытаясь показать очень мало, но при этом чувствовать очень многое внутри — и это было ключом, честно говоря», — пояснил Лоу.

Он также добавил, что для роли изучал дзюдо и извлёк из этого положительный опыт.

Песков рассказал, как в Кремле реагируют на фильм с Джудом Лоу в роли Путина
Песков рассказал, как в Кремле реагируют на фильм с Джудом Лоу в роли Путина

Премьера фильма прошла 31 августа на Венецианском кинофестивале. В картине Лоу исполняет роль молодого Путина. Политический триллер, созданный французским режиссёром Оливье Ассаясом, основан на одноимённом бестселлере о карьере Владимира Путина и охватывает период с 1990-х до 2000-х годов.

Перед премьерой Life.ru сообщил, что в сеть попал кадр со съёмок «Кремлёвского волшебника». Работа по созданию картины проходили в Латвии.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Джуд Лоу
  • Путин
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar