Джуд Лоу рассказал, как показал противоречие в фильме про Путина

Британский актёр Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли президента России Владимира Путина в фильме «Кремлёвский волшебник». Его слова приводит издание The Hollywood Reporter.

Актёр отметил, что сложность заключалась в умении ощущать эмоции, не показывая их, как это делает Путин.

«Поэтому я часто испытывал противоречивые чувства как актёр <…> Я чувствовал этот конфликт, пытаясь показать очень мало, но при этом чувствовать очень многое внутри — и это было ключом, честно говоря», — пояснил Лоу.

Он также добавил, что для роли изучал дзюдо и извлёк из этого положительный опыт.

Премьера фильма прошла 31 августа на Венецианском кинофестивале. В картине Лоу исполняет роль молодого Путина. Политический триллер, созданный французским режиссёром Оливье Ассаясом, основан на одноимённом бестселлере о карьере Владимира Путина и охватывает период с 1990-х до 2000-х годов.